İmamoğlu'ndan Çocuk Projesi - Son Dakika
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İmamoğlu'ndan Çocuk Projesi

06.06.2025 21:33
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İmamoğlu, tutuklu olmasına rağmen, Yuvamız İstanbul projesi ile Türkiye geneline yayılmayı hedefliyor.

(İSTANBUL) - Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu, "Yuvamız İstanbul Çocuk Etkinlik Merkezi" projesini İstanbul'da büyük bir başarıyla hayata geçirdiklerini belirterek, bu projeyi tüm Türkiye'de uygulamayı hedeflediklerini bildirdi.

İmamoğlu'nun tutuklanmasına rağmen proje başarıyla sürdürülüyor, 2025 sonuna kadar 15 yeni Yuvamız İstanbul'un daha hizmete açılması bekleniyor. Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi resmi hesabından yapılan paylaşımda, "Bizim mega projemiz kreşler. Yuvamız İstanbul kreşleriyle evlatlarımızın gözlerinde parlayan ışığı tüm Türkiye'ye yayacağız. İstanbul'da yaptık, tüm Türkiye'de de yapacağız." ifadeleri kullanıldı.

Paylaşımda yer alan tanıtım videosunda, İBB Yuvamız İstanbul Çocuk Etkinlik Merkezleri, 3-6 yaş aralığındaki çocuklara psikososyal gelişimlerini sağlıklı bir şekilde sürdürebilecekleri, eşit fırsatların yaratıldığı bir ortamda öğretmen, aile ve mahalle ilişkilerinin güçlendirildiği bir hizmet sunulduğu anlatılırken, Ekrem İmamoğlu'nu tarafından uygulamaya konulan projenin, İstanbullular tarafından beğeniyle karşılandığı belirtildi.

Paylaşılan video'da şu ifadeler yer aldı:

"Yuvamız İstanbul Çocuk Etkinlik Merkezleri. Şehrimizin dört bir yanında açılıyor. Çocuklarımız için eşit, kaliteli ve ulaşılabilir eğitim imkanı sağlanıyor. Anneler çocuklarını güvenle emanet edip iş hayatına katılabiliyor. Ekonomik ve sosyal hayatta daha güçlü bir şekilde yer alabiliyor. Çocuklar bedensel, zihinsel, duygusal ve sosyal gelişimleri desteklenerek hayata en iyi şekilde hazırlanıyor. Öğretmenlerimiz de hak ettikleri değeri gören, donanımlı ve saygın bir çalışma ortamında istihdam ediliyor. 10 bin 937 öğrenci kapasitesiyle hizmet veren yüzde 92'si kadın olmak üzere 1688 kişinin istihdam edildiği 113 Yuvamız İstanbul Çocuk Etkinlik Merkezimizle, daha çok çocuğa, daha çok aileye, daha çok öğretmene ulaşmak için var gücümüzle çalışıyoruz. 2025 sonuna kadar 15 yeni, Yuvamız İstanbul daha hizmete açmayı hedefliyoruz. Geleceğimizi inşa etmeye devam edeceğiz."

Kaynak: ANKA

Ekrem İmamoğlu, İstanbul, Politika, Türkiye, Eğitim, Güncel, Çocuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel İmamoğlu'ndan Çocuk Projesi - Son Dakika

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