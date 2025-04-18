İmamoğlu'ndan İmza Kampanyası Destek Çağrısı

(İSTANBUL) - Marmara (Silivri) Cezaevinde tutuklu bulunan CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu, hafta sonu düzenlenecek imza kampanyasına destek çağrısında bulundu.

İmamoğlu'nun sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Kıymetli Vatandaşlarım; Bu hafta sonu Türkiye'nin dört bir yanında şehirlerin meydanlarında, sokaklarda özgürlük ve adalet için imza toplayan yol arkadaşlarımızı, gönüldaşlarımızı göreceksiniz. Bu imzalar bir kişi ya da parti için değil güzel ülkemizin yarınları için atılıyor. İmza kampanyasına katılımınız bana ve tüm yol arkadaşlarıma büyük bir güç verecek." denildi.

Ayrıca, İstanbul'daki imza noktaları için "https://t.co/tKGBb1RUma" linki paylaşıldı.