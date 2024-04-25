İmamoğlu'nun ihale davası devam ediyor - Son Dakika
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İmamoğlu'nun ihale davası devam ediyor

İmamoğlu\'nun ihale davası devam ediyor

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Beylikdüzü Belediye Başkanlığı dönemindeki bir ihale nedeniyle yargılanmasına devam edildi. Duruşmada Sayıştay raporu dosyaya girdi ve hukuka aykırı bir durum olmadığı tespit edildi. İmamoğlu'nun avukatı da rapora katıldığını belirtti. Davanın ikinci duruşması ertelendi.

25.04.2024 17:32  Güncelleme: 17:35
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Haber: OKTAY YILDIRIM

(İSTANBUL) İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, Beylikdüzü Belediye Başkanlığı dönemindeki bir ihale nedeniyle 3 yıldan 7 yıla kadar hapis ve siyasi yasak istemiyle yargılanmasına devam edildi. Duruşmada Sayıştay denetçilerinden istenilen bilirkişi raporu dosyaya girdi. Raporda hukuka aykırı bir durumun olmadığı tespitlerinin yer aldığı belirtildi. İmamoğlu'nun avukatı da Sayıştay raporunun her şeyi açıkladığını ve rapora katıldığını söyledi. Duruşma ertelendi. CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, İmamoğlu hakkında açılan davayı bir hukuk garabeti olarak niteledi. Çelik, davalar için "hukuki değil, siyasi davalardır" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkındaki davanın ikinci duruşması Büyükçekmece 10. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Önceki duruşmada İçişleri Bakanlığı avukatları İmamoğlu'nun duruşmaya katılarak ifade vermesi gerektiğini belirtmişti. Duruşma arasında adliyeye giderek ifadesini veren Ekrem İmamoğlu suçlamaları redetti.

Bugünkü duruşmada ise Sayıştay denetçilerinden istenilen bilirkişi raporu dosyaya girdi. Raporda hukuka aykırı bir durumun olmadığı tespitlerinin yer aldığı belirtildi. İmamoğlu'nun avukatı da Sayıştay raporunun herşeyi açıkladığını ve rapora katıldığını söyledi. İçişleri Bakanlığı avukatları ise söz konusu raporun kendilerine ulaşmadığını beyan etti. Savcılık, akademisyenlerden oluşan bir heyetle yeni bir bilirkişi raporunun oluşturulmasını istedi. Duruşma 31 Mayıs'a ertelendi.

"HUKUKİ DEĞİL SİYASİ BİR DAVA"

Çorlu Davası'ndaki kararı takip ettikten sonra Büyükçekmece Adliyesi'ne geçen CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, İmamoğlu hakkında açılan davayı bir hukuk garabeti olarak niteledi. Çelik, şunları söyledi:

"Bu dava Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu'yla ilgili açılan tek bir dava değil. Daha önce yine bir ahmak davası, yine devam eden bir terör soruşturması. Bunlar tamamen hukuki değil, siyasi davalardır. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu'nun itibarını yıpratmaya yönelik birtakım girişimlerdir. Süreçlerin takipçisiyiz. Avukatlarımız süreci takip ediyor. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu beş yıldır İstanbul'da çok önemli hizmetler İstanbul halkı için vermeye devam ediyor. Dolayısıyla hizmetlerimizi vermeye de devam edeceğiz. Bu tür siyasi davaları da takip ediyoruz. Kamuoyunun vicdanına havale ediyoruz diyorum"

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İmamoğlu'nun ihale davası devam ediyor - Son Dakika

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