İmamoğlu'nun Tutuklanmasına Karşı İtalya'da Protestolar Devam Ediyor - Son Dakika
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İmamoğlu'nun Tutuklanmasına Karşı İtalya'da Protestolar Devam Ediyor

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından başta İtalya olmak üzere dünya genelinde protesto gösterileri düzenleniyor. İtalya'nın çeşitli şehirlerinde halk, demokrasi ve adalet talep ediyor.

24.03.2025 15:38  Güncelleme: 17:12
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Haber: Nilgün Hande ÖZTÜRK

(ANKARA) - Tutuklanan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve beraberinde çok sayıda kişinin 19 Mart'ta gözaltına alınmasından sonra yurt genelinde başlayıp dünyaya yayılan protesto gösterileri, İtalya'nın dört bir yanında devam ediyor. Gösteriler, Roma, Milano, Torino, Bologna gibi şehirlerde devam ederken; Floransa'daki gösterilere eski Floransa Belediye Başkanı Dario Nardella katılarak, alanda bulunan protestoculara ve İmamoğlu'na desteğini dile getirdi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve beraberinde çok sayıda kişinin 19 Mart'ta gözaltına alınmasından sonra başlayan protesto gösterileri günler boyunca devam etmiş; İmamoğlu'nun dün tutuklanması hem yurt geneline hem dünya çapında tepki görmüştü. Dünya'ya yayılan protesto gösterileri, özellikle İtalya'nın pek çok kentinde düzenlendi. Milano'dan başkent Roma'ya, Bologna'dan Floransa'ya çok sayıda insan, hem İmamoğlu'nun tutuklanmasına tepki göstermek hem de "demokrasi ve adalet" talep etmek için alanlardaydı.

Nardella'dan İmamoğlu'na destek

Protesto gösterilerine katılanlar, Milano, Roma ve Floransa şehirlerinde, İtalyanların da kendilerine destek olmak için geldiklerini belirtti. Eski Floransa Belediye Başkanı ve Avrupa şehirleri arasında iş birliği ağı olan Eurocities Başkanı Dario Nardella, Floransa'da düzenlenen protesto gösterilene katılarak, vatandaşlara destek oldu. Konuşma yapan Nardella, İmamoğlu'na olan desteğini bir kez daha belirtti.

Milano'dan "dayanışma mesajı"

Milano'da düzenlenen gösterilere de çok sayıda kişi katıldı. İstiklal marşı okuyan ve ellerinde hem İtalyanca hem Türkçe yazılı döviz ve pankart tutan protestocular, "Birleşe birleşe kazanacağız" ve "Kurtuluş yok tek başına. ya hep beraber ya hiçbirimiz" sloganları attı. Türkiye genelindeki protesto gösterilerine de destek verdiklerini ve alanlarda bulunan vatandaşlarla dayanışma içinde olduklarını belirten protestocular, "İstanbul'un karanlığına karşı, Avrupa'nın göbeğinden bir ışık yaktık" dedi.

SOL Parti İtalya örgütü de alanlardaydı

SOL Parti'nin İtalya örgütünün de katıldığı İtalya'nın başkenti Roma ve Bologna'da düzenlenen gösterilere çok sayıda kişi katıldı. Bologna'da büyük bir gençlik buluşması gerçekleşti. SOL Parti'nin İtalya örgütünün sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Bologna'da büyük bir gençlik buluşması gerçekleşti. Üniversitelerde, sokaklarda direnen herkese dayanışma mesajları gönderildi" denildi. Roma'daki gösterilerde de "Roma'dan ODTÜ'ye selam! Direnişe devam" pankartı dikkati çekti.

Torino'daki protestocuların "İmamoğlu'na özgürlük, Türkiye'ye adalet" talebi

Torino'da da dün protesto gösterileri düzenlenirken; Türkiye'deki vatandaşlara ve yetkililere seslenerek, "Demokrasi ve adalet için sesimizi yükseltiyoruz. Türkiye'de demokrasiyi, halkın iradesini ve temel hakları hiçe sayan adaletsizliğe karşı durmak için buradayız" denildi. Gösteriye ilişkin yapılan basın açıklamasında, "İmamoğlu'nun hukuksuzca tutuklanması, yalnızca bir kişiye değil, tüm halka yönelik bir darbedir" ifadesi kullanılırken, "İmamoğlu'na özgürlük, Türkiye'ye adalet" talebinde bulunuldu.

Messina'dan protesto çağrısı

"Türkiye'de halkın iradesine, seçme ve seçilme hakkına yapılan darbelere karşı sessiz kalmıyoruz" diyen vatandaşlar, Messina'da düzenlenecek protesto gösterilerine destek verilmesi için çağrıda bulundu. Yapılan çağrıda, "Ekrem İmamoğlu'nun haksız yere hedef alınmasını, demokrasinin gasp edilmesini kabul etmiyoruz" denildi.

Kaynak: ANKA

Uluslararası İlişkiler, Ekrem İmamoğlu, Demokrasi, Politika, İstanbul, İtalya, Güncel, Hukuk, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel İmamoğlu'nun Tutuklanmasına Karşı İtalya'da Protestolar Devam Ediyor - Son Dakika

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