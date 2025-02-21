İmamoğlu, Ön Seçim Adaylığını Duyurdu: "Özgürlüğe, Adalete, Refaha ve Birlik Olmaya Hasret Milletimizle Bir Yolculuğa Çıkıyoruz" - Son Dakika
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İmamoğlu, Ön Seçim Adaylığını Duyurdu: "Özgürlüğe, Adalete, Refaha ve Birlik Olmaya Hasret Milletimizle Bir Yolculuğa Çıkıyoruz"

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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayını belirlemek üzere yapılacak ön seçim için resmi müracaatını yaptı. Ön seçim adaylığını sosyal medya hesabından duyuran İmamoğlu, "İnsanca yaşamayı hak eden, özgürlüğe, adalete, refaha ve birlik olmaya hasret milletimizle bir yolculuğa çıkıyoruz. Parlamenter demokrasi, güçler ayrılığı ve denge denetleme mekanizmalarını en kısa zamanda hayata geçireceğiz" ifadesini kullandı.

21.02.2025 12:45  Güncelleme: 13:48
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(ANKARA) - İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayını belirlemek üzere yapılacak ön seçim için resmi müracaatını yaptı. Ön seçim adaylığını sosyal medya hesabından duyuran İmamoğlu, "İnsanca yaşamayı hak eden, özgürlüğe, adalete, refaha ve birlik olmaya hasret milletimizle bir yolculuğa çıkıyoruz. Parlamenter demokrasi, güçler ayrılığı ve denge denetleme mekanizmalarını en kısa zamanda hayata geçireceğiz" ifadesini kullandı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayını belirlemek üzere yapılacak ön seçim için bugün CHP Genel Merkezi'ne avukatı Mehmet Pehlivan aracılığıyla başvuruda bulundu. Başvuru belgesini imzaladığı videoyu sosyal medya hesabından paylaşan İmamoğlu, "İnşallah hayırlısı olur. Uzun bir yolculuk, uzun bir iş. Çok uzun ve çok meşakkatli bir yol. Asfalt tarafı da var, taşlı tarafı da var, patika tarafı da var ama İnşallah o yolu milletimizle birlikte aşacağız" dedi. İmamoğlu'nun başvuru belgesini İSKİ'deki çalışma ofisinde imzaladığı öğrenildi.

"Parlamenter demokrasi, güçler ayrılığı ve denge denetleme mekanizmalarını en kısa zamanda hayata geçireceğiz"

İmamoğlu, şunları kaydetti:

"Bugün yeni bir başlangıcın ilk adımını atarak, mensubu olmaktan onur duyduğum Cumhuriyet Halk Partisi'nin Cumhurbaşkanı Adayı olmak için resmi müracaatımı yaptım. İnsanca yaşamayı hak eden, özgürlüğe, adalete, refaha ve birlik olmaya hasret milletimizle bir yolculuğa çıkıyoruz. Devletimizi demokratik ve güçlü, milletimizi zengin ve huzurlu, vatandaşlarımızı eşit ve özgür kılma yolculuğuna çıkıyoruz. Parlamenter demokrasi, güçler ayrılığı ve denge denetleme mekanizmalarını en kısa zamanda hayata geçireceğiz. Demokratik katılımı önceleyeceğiz. Milletimizin kaygılarını, endişelerini giderecek, hep birlikte umudu ve gelecek hayallerini ayağa kaldıracağız. Adaleti iktidarın değil mülkün temeli kılacak, devletin kurumlarını, bilimi, sanatı, sporu, medyayı partizanlıktan kurtaracak, rakiplerimizi düşman görmeyecek, siyasi rekabeti milletin huzurunda adil, medeni ve mertçe bir yarışa dönüştüreceğiz. Ülkemize, birliğimize, dirliğimize ve güçlü Türkiye hedefine hep birlikte sahip çıkacağız. Çok çalışacağız, çok kazanacağız, adil paylaşacağız. Milletçe bereketimizi artıracağız. İnanç ve umutla yürüyeceğimiz bu mücadelede asla yorulmayacağız ve asla vazgeçmeyeceğiz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ve şehitlerimizin emaneti Cumhuriyetimiz'i ikinci yüzyılında bir yıldız misali parlatacağız. Milletimizin güçlü katılımı ve dualarıyla, Yolumuz açık olsun."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İmamoğlu, Ön Seçim Adaylığını Duyurdu: 'Özgürlüğe, Adalete, Refaha ve Birlik Olmaya Hasret Milletimizle Bir Yolculuğa Çıkıyoruz' - Son Dakika

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