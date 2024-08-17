İmamoğlu ve Yavaş, 17 Ağustos Depremi\'nin 25. yılında açıklama yaptı

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(ANKARA) - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 17 Ağustos Marmara Depremi'nin 25'inci yılı nedeniyle açıklama yaptı. İmamoğlu, "17 Ağustos 1999 Depremi bir milat olmalıydı, ne yazık ki olamadı" derken; Yavaş ise "Acımız hala yüreğimizi yakarken sonraki depremlerde verdiğimiz kayıplar, yeterince hazırlıklı olmadığımızı maalesef canlarımızla yüzümüze vurdu" ifadesini kullandı.

İBB Başkanı İmamoğlu ve ABB Başkanı Yavaş, sosyal medya hesaplarından "17 Ağustos 1999 Marmara Depremi"ne ilişkin paylaşımda bulundu.

İmamoğlu, "17 Ağustos 1999 Depremi bir milat olmalıydı, ne yazık ki olamadı. İstanbul'da güçlü bir dönüşüm desteği başlattık. Dar gelirli ailelerin riskli yapılarının yüzde 65'e varan maliyetini İBB olarak biz karşılıyoruz. Hayatlar Yıkılmıyor, İstanbul Yenileniyor" dedi.

Yavaş ise "17 Ağustos 1999 Gölcük Depremi'nin üzerinden 25 yıl geçti. Acımız hala yüreğimizi yakarken sonraki depremlerde verdiğimiz kayıplar, yeterince hazırlıklı olmadığımızı maalesef canlarımızla yüzümüze vurdu. Kaybettiğimiz canları rahmetle anıyor, bir daha böyle acılar yaşamamak için çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.