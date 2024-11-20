İmamoğlu ve Yavaş\'tan CHP\'li Belediyeler Üzerine Görüşme

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(ANKARA)- Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş'ı ziyaret etti.

TBB ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, ABB Başkanı Mansur Yavaş'ı makamında ziyaret etti. Yakşalık 50 dakika süren görüşmede son günlerde CHP'li belediyelere yönelik algı operasyonları, konserler üzerinden belediyelere açılan soruşturmalar ve belediyelere yönelik sorunlar ele alındığı öğrenildi.

Mansur Yavaş da resmi X hesabından ziyarete ilişkin; "Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sn. Ekrem İmamoğlu'nu Belediyemizde ağırladık. Son günlerde CHP'li belediyelere yönelik oluşturulmaya çalışılan algı operasyonları başta olmak üzere belediyelere yönelik sorunları masaya yatırdık" paylaşımını yaptı.