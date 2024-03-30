İBB Başkanı İmamoğlu, Büyükada'daki halk buluşmasına katıldı - Son Dakika
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İBB Başkanı İmamoğlu, Büyükada'daki halk buluşmasına katıldı

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İBB Başkanı İmamoğlu, Büyükada’daki halk buluşmasına katıldı. Sandığın çok kudretli bir şey olduğuna vurgu yapan İmamoğlu, “Kendini milletten yüksekte görenleri, şöyle bir hizaya dizer. Herkesi bir kendine getirir. Bu ülkeye zarar verenler varsa, en büyük cezayı sandık keser öyle değil mi? Mührü doğru yere basarsanız, İstanbul için gerçekten çok çalışacak kişiyi seçersiniz. Doğru kişiyi seçerseniz; İstanbul yeşil alan kazanır, İstanbul metro kazanır. Doğru kişiyi seçerseniz, İstanbul'un dar gelirlilerine daha çok destek ulaşır. Yarın, Allah'ın izniyle, adalet ve kardeşlik kazanacak. Milyonlarca insanımız, siyasi partilerin ve daha da ötesi, partiler ötesi güçlü bir halk ve vicdan ittifakının üzerinde bir anlayışla sandıkta bir araya gelecek ve adam kayırma, torpil değil, hizmete ve liyakate oy kullanacak. Liyakat kazanacak, icraat kazanacak” dedi.

30.03.2024 13:08  Güncelleme: 13:39
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Haber: EDDA SÖNMEZ - Kamera: UMUT EMRE GÖKBULUT

İBB Başkanı İmamoğlu, Büyükada'daki halk buluşmasına katıldı. Sandığın çok kudretli bir şey olduğuna vurgu yapan İmamoğlu, "Kendini milletten yüksekte görenleri, şöyle bir hizaya dizer. Herkesi bir kendine getirir. Bu ülkeye zarar verenler varsa, en büyük cezayı sandık keser öyle değil mi? Mührü doğru yere basarsanız, İstanbul için gerçekten çok çalışacak kişiyi seçersiniz. Doğru kişiyi seçerseniz; İstanbul yeşil alan kazanır, İstanbul metro kazanır. Doğru kişiyi seçerseniz, İstanbul'un dar gelirlilerine daha çok destek ulaşır. Yarın, Allah'ın izniyle, adalet ve kardeşlik kazanacak. Milyonlarca insanımız, siyasi partilerin ve daha da ötesi, partiler ötesi güçlü bir halk ve vicdan ittifakının üzerinde bir anlayışla sandıkta bir araya gelecek ve adam kayırma, torpil değil, hizmete ve liyakate oy kullanacak. Liyakat kazanacak, icraat kazanacak" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül ve CHP Adalar Belediye Başkan adayı Ali Ercan Akpolat ile birlikte halk buluşması gerçekleştirdi. Dr. Dilek Kaya İmamoğlu da Büyükada Nizam Mahallesi'nde düzenlenen halk buluşmasında eşini yalnız bırakmadı. Meydanı dolduran vatandaşların sevgi gösterileri altında konuşmasını yapan İmamoğlu, şunları söyledi:

"SANDIK ÇOK KUDRETLİ BİR ŞEY BİLİYORSUNUZ DEĞİL Mİ?"

"Yarın sandığa hazırız değil mi? Tamam. Yarın sandık başına gidiyoruz. Sandık, çok kudretli bir şey biliyorsunuz değil mi? Kendini milletten yüksekte görenleri, şöyle bir hizaya dizer. Herkesi bir kendine getirir. Bu ülkeye zarar verenler varsa, en büyük cezayı sandık keser öyle değil mi? Mührü doğru yere basarsanız, İstanbul için gerçekten çok çalışacak kişiyi seçersiniz. Adalar için, kendisini buraya adayan ve burası için çok çalışacak kişiyi seçersiniz. Doğru kişiyi seçerseniz; İstanbul yeşil alan kazanır, İstanbul metro kazanır. Doğru kişiyi seçerseniz, İstanbul'un dar gelirlilerine daha çok destek ulaşır. İstanbullu hemşehrilerimin ve özellikle Adalar'ın güzel insanlarının İstanbul'un geleceği için en doğru kararı vereceğinden hiçbir şüphem yok. Yarın, Allah'ın izniyle, adalet ve kardeşlik kazanacak. Milyonlarca insanımız, siyasi partilerin ve daha da ötesi, partiler ötesi güçlü bir halk ve vicdan ittifakının üzerinde bir anlayışla sandıkta bir araya gelecek ve adam kayırma, torpil değil, hizmete ve liyakate oy kullanacak. Liyakat kazanacak, icraat kazanacak. ve hep birlikte kazanacağız."

"SEÇİMDEN BİR GÜN ÖNCE ADALAR'A GELMEMİN ELBETTE BİR SEBEBİ VAR"

Adalar'da; faytondan elektrikli ulaşım çözümlerine, Beltur Oteli'nden Taş Mektep restorasyonuna, Bölgesel İstihdam Ofisi'nden İBB Adalar Şubesi'ne kadar, farklı alt ve üstyapı yatırımlarıyla birçok hizmet yaptıklarının altını çizen İmamoğlu, şöyle konuştu:

"Seçimden bir gün önce Adalar'a gelmemin elbette bir sebebi var. O da şu: Yeni 5 yıla adım atarken, geçmiş dönemde birlikte yol yürüdüğümüz ve hizmetler yaptığımız, birlikte Adalar süreçlerini en titiz şekliyle bugüne taşıma gayreti içerisinde olduğumuz, değerli Adalar Belediye Başkanımız Erdem Gül'e hem teşekkür ediyoruz hem de bundan sonraki süreçte de yeni belediye başkanımıza bütün deneyimlerini aktaracağından hiç şüphe duymuyoruz. Ben Erdem Gül'e hepinizin huzurunda teşekkürü bir borç biliyorum. Yine 5 yıldır ilçe başkanımız olan ve gerçekten Adalar'a aşık ve Adalar'ın bir evladı, Adalar'ın bir ailesi olarak, Ali Ercan Akpolat yol arkadaşımla, çok özenli bir 5 yıl da onunla yönettik. Bir yandan Belediye Başkanımla eşgüdümlü çalışırken, bir yandan buradaki siyasi yol arkadaşımız olan ilçe başkanımız Ali Ercan Akpolat'la da çok değerli iş birlikleri yaptık. Şimdi bu seviyeli süreçte, bir görev değişimi oluştu ve adayımız Adalar'ın sevgili ağabeyi, dostu, evladı Ali Ercan Akpolat'la yola çıkıyoruz."

"5 YIL BOYUNCA İSRAFA, İHANETE NASIL DUR DEDİYSEK…"

Adalar halkından kendisi, Akpolat ve meclis üyelikleri için rekor seviyede destek isteyen İmamoğlu, konuşmasını, özetle şu sözlerle tamamladı:

"Oylarınızla bizi desteklediğinizde biz hem ilçede hem Büyükşehir'de hem ilçe belediyesi meclisinde hem de Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nde çok daha kudretli olacağız. Ama bu kudretimiz, işimizi hızlı yapmak adına, işimizi nitelikli yapmak adına. Şunun altını çizeyim: Biz, gerçek kudretin millete ait olduğunu bilen, demokrasi aşığı insanlarız. Sizin kudretinizi ve işin sahibinin milletimiz olduğu bilincini, asla ve asla zihninden çıkarmayız. Bizler, Cumhuriyetin evlatlarıyız. Bizler, demokrasiye inanmış, Mustafa Kemal Atatürk ilkeleriyle beraber çok daha çağdaş bir şehir, çok daha çağdaş bir ülke yapma konusunda kararlı insanlarız. Sizlere söz veriyoruz; 5 yıl boyunca israfa, ihanete nasıl dur dediysek, bundan sonra da İstanbul'un muhafızı olmaya, İstanbul'u korurken icraatçı olmaya, dayanışmacı belediyeciliği en yukarıya taşımaya, Adalar'da hangi ihtiyaçlar var ise, bunları hızla toparlamaya ve daha da ileri seviyeye taşımaya, Adalar'ı İstanbul'un değil, dünyanın incisi haline getirmeye, her adanın kendine has sıkıntılarını özel olarak, tek tek ele almaya ve çözüme kavuşturmaya hepinizin huzurunda söz veriyorum. Hiç endişeniz olmasın."

"YARIN, 'OYUMU KULLANDIM, EVİME GİDİP UYUYAYIM' DEMEK YOK"

"Adalar'ı kaçak, göçek değil, kuralına uygun, insanların yaşamlarını sıkıntıya sokmayan, ama misafirlerinin de ağırlanmasında gerekli tedbirleri almış, nizami, plajlarıyla pırlanta gibi, yolları güvenli, 20 kilometre hızının asla asıl aşılmadığı bir Adalar'ı var edeceğiz. ve insanlarımızın can güvenliğini, yaşam standardını koruyacağız. Son 5 yılda inanılmaz ivmelendi, önümüzdeki 5 yılda ise zirveye çıkacak. Bundan hiç kuşkunuz olmasın. Artık yarın için, sandık güvenliği çalışmalarımıza başlayacağız. Son olarak; yarın sandıklarda görev almanızı istiyoruz. Yarın, 'Oyumu kullandım, evime gidip uyuyayım' demek yok. Biz diyoruz ki; okullarınızın önünü bir demokrasi şölenine çevirin. Okullarınızın önünde bekleyin. Şarkılar, türküler söyleyin. İftar zamanı, komşu komşunun iftarını hazırlar misali, oruçlarınızı orada açabilirsiniz. ve inşallah ilerleyen saatlerde çok güzel haberleri almanın keyfini, okulların bahçelerinde hep birlikte yaşayalım hem Adalar'da hem 39 ilçemizde hem de İstanbul'da. Bu duygularla hepinizi tek tek kucaklıyorum. İyi ki varsınız. İnanın ben bu şehrin insanlarını, insan ayırt etmeden, oy vermiş-vermemiş bakmadan, insanların etnik kökenine, yaşamına, inancına, mezhebine, diline bakmadan eşit sevmiyorsam namerdim. O kadar net."

İBB Başkanı İmamoğlu, Büyükada\'daki halk buluşmasına katıldı
Kaynak: ANKA

Büyükada, İstanbul, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İBB Başkanı İmamoğlu, Büyükada'daki halk buluşmasına katıldı - Son Dakika

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