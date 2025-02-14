İmrahor Camisi Yeniden İbadete Açıldı - Son Dakika
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İmrahor Camisi Yeniden İbadete Açıldı

İmrahor Camisi Yeniden İbadete Açıldı

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile İstanbul Valiliği iş birliğiyle restore edilen İmrahor Camisi, açılış töreniyle yeniden ibadete açıldı. Tarihi dokusuyla dikkat çeken caminin restorasyon süreci modern olanaklarla güçlendirildi.

14.02.2025 09:27  Güncelleme: 09:31
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KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü, İstanbul Valiliği ve Üsküdar Belediyesi iş birliğiyle restorasyonu gerçekleştirilen İmrahor Camisi, törenle yeniden ibadete açıldı.

Osmanlı dönemine ait mimarisi titizlikle korunarak yapılan restorasyon çalışmalarının ardından cami, ibadete açıldı. 185 metrekarelik bir alana sahip olan cami, tarihi dokusuyla dikkat çekerken, restorasyon sürecinde modern olanaklarla güçlendirildi. İmrahor Camisi İmamı Sıddık Bektaş'ın Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan açılış töreninde belediye ekipleri lokma, kandil simidi ve çay dağıttı. Törene İstanbul Vali Yardımcısı Ahmet Süheyl Üçer, Üsküdar Kaymakamı Adem Yazıcı, Vakıflar 2. Bölge Müdürü Arif Özsoy, Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş ve ilçe sakinleri katıldı.

'BU ESERLER BİZİM MEDENİYETİMİZİN MİRASI'

Açılış töreninde konuşan İstanbul Vali Yardımcısı Ahmet Süheyl Üçer, "Valilik olarak belediyelerle iş birliği içerisinde İstanbul'da birçok tarihi eserin imarını ve ihyasını gerçekleştiriyoruz. Bu eserler bizim medeniyetimizin mirası ve bizim memleketimizin tapu sicil muhafızları. İstanbullulara ve Üsküdarımıza hayırlı uğurlu olsun" dedi.

İmrahor Camisi'nin ecdat emaneti olduğunu ifade eden Üsküdar Kaymakamı Adem Yazıcı ise "Çok kutsal bir gecede, Berat Kandilinin arifesinde hep birlikteyiz. Üsküdar'ımız bir tarih beldesi. Biz Üsküdar'ımızı fetih gören şehir olarak tanımlıyoruz. İmrahor Camii, Üsküdar'ımızın kimliğini oluşturan bir vakıf eseri, ecdat emaneti olarak şu anda restore edildi ve vatandaşlarımızın tekrar hizmetine sunuldu" diye konuştu.

Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, Üsküdar'ın tüm değerlerine saygı duyarak çalıştıklarını belirterek, "Üsküdar, asırlardır medeniyetlerin kesiştiği, ilim ve irfanın yeşerdiği, kültürel zenginlikleriyle öne çıkan özel bir ilçe. Ne mutlu ki bize de burada yönetici olmak nasip oldu. Üsküdar'ın tüm değerlerine saygı duyarak çalışmaya devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Dedetaş, "Bu kadim ilçede yer alan her eser, bizlere geçmişin derin izlerini hatırlatmakta ve geleceğe bırakacağımız en değerli miraslardan biri olmaktadır. İşte bugün, bu mirası yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak adına önemli bir adımı hep birlikte atıyoruz. 4 asrı aşkın bir süredir Osmanlı mimarisinin özgün örneklerinden biri olan İmrahor Camisi, yıllar içerisinde çeşitli bakım onarım çalışmaları görmüştür. Üsküdar Belediyesi olarak başlattığımız titiz restorasyon süreciyle aslına uygun olarak yenilediğimiz ibadethanemizi, bugün yeniden İstanbulluların ve Üsküdarlıların hizmetine sunuyoruz. 2024 yılında başlanan restorasyon çalışmaları 13 aylık bir sürecin sonunda tamamlandı. Bu süreçte emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarımıza son derece içten ve kalbi teşekkürlerimizi sunuyoruz" dedi.

'DEĞERLİ BİR İBADETHANEYİ GELECEK NESİLLERE AKTARMANIN GURURUNU YAŞIYORUZ'

Restorasyon sürecinde katkısı bulunan kurumlara ayrı ayrı teşekkür eden Dedetaş, "Bugün, yaptığımız çalışmalarla, değerli bir ibadethaneyi gelecek nesillere aktarmanın gururunu yaşıyoruz. Aldığımız emanetleri güzelleştirerek gelecek nesillere taşımak bir gururken, aynı zamanda yüksek derecede bir sorumluluk. Tarihi İmrahor Camimizin yeniden ibadete açılışını gerçekleştirdiğimiz bugün aynı zamanda mübarek Berat Kandili. Berat Kandili'nin manevi atmosferini sizlerle birlikte paylaşıyor ve bu vesileyle, tüm Üsküdarlı komşularımın ve İslam aleminin Berat Kandili'ni en içten dileklerimle kutluyor, hepimize sağlık, huzur ve bereket getirmesini diliyorum" ifadelerini kullandı.

İMRAHOR CAMİSİ HAKKINDA

İmrahor Camisi İmrahor Camisi'nin yapımına 1597 yılında başlanıp, 1 yıllık inşaat sürecinden sonra 1598 yılında ibadete açıldığı biliniyor. Osmanlı mimari özelliklerine sahip bu cami, kagir ve ahşap taşıyıcı unsurlara sahip karma strüktürde inşa edilen cami, dikdörtgen bir plana sahip.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel İmrahor Camisi Yeniden İbadete Açıldı - Son Dakika

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