İnegöl Belediyesi Akademik Destek Programı'nda Yeni Dönem Başvuruları Başladı

07.04.2026 16:40
İnegöl Belediyesi, 2021 yılında başlatılan Akademik Destek Programı'nın üçüncü dönemi için başvuruları almaya başladı. Program, İnegöl konulu tez çalışmalarına destek verecek ve yüksek lisans ile doktora öğrencilerine toplamda yaklaşık 2 milyon TL bütçe ayrıldı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, İnegöl Belediyesi'nin 2021 yılında başlattığı Akademik Destek Programı'nın üçüncü dönemi için başvurular başladı. Belediye Başkanı Alper Taban, bugün düzenlenen basın toplantısında, programın 07 Nisan 2026 ile 31 Aralık 2027 tarihleri arasında geçerli olacağını ve İnegöl konulu tez çalışmalarına destek verileceğini açıkladı.

Program, Türkiye'deki yükseköğretim kurumlarında eğitim gören ve tez önerisi kabul edilmiş lisansüstü öğrencilerini kapsıyor. Herhangi bir alan kısıtlaması olmadan, 25 yüksek lisans ve 25 doktora tezi desteklenecek. Yüksek lisans tezleri için 25.000 TL, doktora tezleri için 50.000 TL maddi destek sağlanacak, ayrıca konaklama, ulaşım ve rehberlik gibi imkanlar sunulacak. Toplamda yaklaşık 2 milyon TL'lik bir bütçe ayrıldı.

Başkan Taban, programın amacının öğrencileri İnegöl üzerine araştırma yapmaya teşvik etmek ve şehrin gelişimine katkıda bulunmak olduğunu vurguladı. İlk iki dönemde 5 doktora ve 10 yüksek lisans tezinin hazırlandığını belirtti. Başvurular, [email protected] adresine WIP formatında yapılacak ve sonuçlar 15 gün içinde bildirilecek.

Ayrıca, İnegöl'de şu anda 155 yüksek lisans ve doktora tezi bulunuyor. Belediye, bu çalışmaları Nöbetçi Kitaphaneler'de sergiliyor ve 4 yeni kitaphane ekleyerek erişimi artırmayı planlıyor. Program, gençlerin akademik gelişimini desteklemeyi ve şehrin geleceğine katkı sunmayı hedefliyor.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

