İnegöl\'de Darbe: Bir Kişi Hastaneye Sevk Edildi

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde darbedilerek yaralanan kişi, hastanede tedavi altına alındı.

Mesudiye Mahallesi İnegöl Caddesi'nde Ömer Y. (40), henüz kimlikleri belirlenemeyen üç kişi tarafından darbedildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı Ömer Y, buradaki müdahalenin ardından Bursa İhtisas Hastanesi'ne gönderildi.

Polis ekipleri, olay yerinden kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.