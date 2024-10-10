İnegöl'de Devrilen Tır Sürücüsü Yaralandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde devrilen inşaat demiri yüklü tırın sürücüsü yaralandı.
Hamdi B. idaresindeki 27 BHM 53 plakalı tır, Orhaniye Mahallesi Manolya Sokağı'nda kontrolden çıkarak devrildi.
Sürücünün yaralandığı kazada, tırın dorsesinde bulunan inşaat demirleri yola saçıldı.
Yaralı, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Bölgede bir süre aksayan trafik, tırın vinç yardımıyla yoldan kaldırılmasının ardından normale döndü.
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