İnegöl\'de Kaçak Göçmen Operasyonu

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BURSA'nın İnegöl ilçesinde gürültü ihbarı üzerine bir eve giden polis ekipleri, ülkeye kaçak yollarla girdiği tespit edilen Suriye uyruklu 10 kaçak göçmeni yakaladı.

İnegöl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine Yenice Mahallesi Kelmehmet Sokak'taki bir eve gitti. Eve giren polis ekipleri, Suriye uyruklu kişilerle karşılaştı. Yapılan kontrolde, ülkeye kaçak yollarla girdiği tespit edilen 10 kişi, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.