İnegöl\'de Kafa Kafaya Kaza: 3 Yaralı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza saat 17.30 sıralarında İnegöl'ün kırsal Kınık Mahallesi ile Kurşunlu Mahallesini birbirine bağlayan yolda meydana geldi. Özcan T. (62) yönetimindeki 16 AZL 766 plakalı otomobil karşı yönden gelen Ercan B. (43) yönetimindeki 19 TC 519 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazada sürücüler ile 16 AZL 766 plakalı otomobildeki yolcu Mehmet D. (81) yaralandı. İhbar üzerinde olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.