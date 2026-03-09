SÜRÜCÜ TUTUKLANDI
Bursa'nın İnegöl ilçesinde Öykü Durgut'un hayatını kaybettiği, dedesi Piri ile ağabeyi Ayaz Durgut'un yaralandığı kazanın ardından gözaltına alınan otomobilin sürücüsü Mücahit C. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
-Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa),
Son Dakika › Güncel › İnegöl'de Kaza: Sürücü Tutuklandı - Son Dakika
