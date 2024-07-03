İnegöl'de motosiklet-ekskavatör çarpışmasında çocuğun baş parmağı koptu - Son Dakika
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İnegöl'de motosiklet-ekskavatör çarpışmasında çocuğun baş parmağı koptu

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde, ekskavatör ile çarpışan motosiklette bulunan Miraç G.'nin (7) sol baş parmağı, kepçenin çarpmasıyla koptu. Kaza sonucunda çocuk, İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

03.07.2024 21:18
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BURSA'nın İnegöl ilçesinde, ekskavatör ile çarpışan motosiklette bulunan Miraç G.'nin (7) sol baş parmağı, kepçenin çarpmasıyla koptu.

Kaza İnegöl'ün kırsal Kurşunlu Mahallesi'nde meydana geldi. Berkan D. (21) yönetimindeki plakasız motosiklet, yolda manevra yapan operatör Sebahattin E.'nin kullandığı ekskavatör ile çarpıştı. Kaza sırasında iş makinesinin kepçesi, motosikletin arkasında oturan Miraç G.'nin eline çarptı. Sol elinin baş parmağı kopan çocuk, ihbarla olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince, kopan parmağıyla birlikte İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada ilk müdahalesi yapılan çocuk, parmağı dikilmek üzere Bursa Uludağ Üniversitesi Hastanesine sevk edilirken, jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

İnegöl\'de motosiklet-ekskavatör çarpışmasında çocuğun baş parmağı koptu
Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel İnegöl'de motosiklet-ekskavatör çarpışmasında çocuğun baş parmağı koptu - Son Dakika

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SON DAKİKA: İnegöl'de motosiklet-ekskavatör çarpışmasında çocuğun baş parmağı koptu - Son Dakika
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