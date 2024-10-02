İnegöl'de Örnek Gençliğe Kask Hediye

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Bursa'da İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, daha önce belediyenin sosyal medya hesaplarından görüntüsü de paylaşılan, sigara izmaritini yere atmayıp cebine koyan motorlu gence kask hediye etti.

Taban, gencin izmariti cebine koyduğu görüntüleri paylaşarak, "Çok güzel hareketler bunlar. Bir de kaskın olsa daha da güzel olurdu kardeşim." mesajı üzerine İnegöllülerin, "Kaskını da siz hediye edin." yorumları üzerine Enes Kaya'yı belediye meclisinde ağırladı.

Meclisteki ziyarette Taban, "Kendisine çok teşekkür ediyorum. Bu iş Allah'ın izniyle olacak, kirletmeyen bir toplum ile süreci çok daha güzel bir noktaya taşıyacağımıza inanıyorum." dedi.

Konuşmanın ardından kaskı kırıldığı için takamayan Kaya'ya yeni bir kask hediye edildi.

Uygulamalar sürüyor

İnegöl Belediyesi Zabıta ekipleri, kent kameralarından tespit ettikleri, aracından çevreye sigara izmariti atan kişilerle ilgili uygulamalarını sürdürüyor.

Söz konusu uygulama sırasında görüntülere, motosikletiyle trafik ışıklarında bekleyen Enes'in, çevreyi kirletmemek için sigarasının külünü döktükten sonra izmaritini cebine koyduğu anlar yansımış, görüntüler sosyal medyada yayılmış, haberlerde kullanılmıştı.