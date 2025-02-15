Bursa'nın İnegöl ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
Y.Ü. idaresindeki 16 ALS 960 plakalı hafif ticari araç, Alanyurt-İnegöl kara yolunda B.K. yönetimindeki 06 GMS 60 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan ve ehliyetsiz olduğu öğrenilen sürücü Y.Ü, olay yerinden kaçmaya çalıştı.
Polis ekipleri tarafından yakalanan sürücü tedavi altına alındı.
Son Dakika › Güncel › İnegöl'de Trafik Kazası: 1 Yaralı - Son Dakika
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