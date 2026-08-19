İngiliz Dağcı Helikopterle Kurtarıldı

Niğde'nin Çamardı ilçesindeki Aladağlar'da tırmanış yaptığı sırada düşerek kolu kırılan 26 yaşındaki İngiliz vatandaşı, askeri helikopterle kurtarıldı.

James Daniel Thomas Martin, Aladağlar'ın Lahit Kaya bölgesinde dağ tırmanışı yaptığı sırada düştü. Düşme sonucu yaralanan Martin için bölgeye jandarma, sağlık, AFAD ve Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri sevk edildi.

Yaralı dağcının bulunduğu bölgeden tahliye edilmesi amacıyla Konya'dan askeri helikopter gönderildi.

Bölgeye ulaşan helikopterle bulunduğu yerden alınan Martin, Adana Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.