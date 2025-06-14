İngiltere'de İsrail'e Protesto

İsrail'in İran'a düzenlediği saldırıları protesto eden yüzlerce kişi, İngiltere Parlamentosu önünde toplanarak İsrail karşıtı sloganlar attı.

Filistin Dayanışma Kampanyası (PSC), Savaşı Durdur Koalisyonu ve Nükleer Silahsızlanma Kampanyası gibi sivil toplum kuruluşlarının çağrısıyla yüzlerce kişi başkent Londra'daki Parlamento Meydanı'nda toplandı.

Ellerinde Filistin ve İran bayrakları taşıyan göstericiler, İsrail'in Gazze ve İran'a yönelik saldırılarını ve İngiltere'nin İsrail'e silah satışını protesto etti.

Göstericiler, "İsrail'i silahlandırma", "Özgür Filistin", "Gazze'yi bombalama" ve "İran'ı bombalama" gibi sloganlar atarken İngiltere hükümetine tepki gösterdi.

Eylemciler, attıkları sloganlarla İngiltere hükümetini, İsrail'le Filistin ve İran'a yönelik saldırılarında işbirliği yapmakla suçladı.

Savaşı Durdur Koalisyonu Başkanı Linsey German, eylemcilere hitaben yaptığı konuşmada, "İsrail, İran'a karşı büyük bir saldırı başlattı. Bu bir savaş ilanı. Birçok general ve nükleer bilimciye suikast yaptılar. Şehirleri ve nükleer tesisleri vurdular. İran şimdi İsrail'e karşılık veriyor. Bu tansiyon daha da yükselecek ve savaş devam edecek. Eğer dikkatli olmazsak bu savaş tüm Orta Doğu'ya yayılacaktır." diye konuştu.

İsrail'in şu an 5 ülkeye saldırdığını hatırlatan German, İngiliz ve Amerikan hükümetlerinin bu saldırıların arkasında olduğunu söyledi.

German, İngiltere Başbakanı Keir Starmer'a aylardır soykırımı durdurma, İsrail'e silah satışını durdurma, Gazze saldırılarında (Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ndeki İngiliz üssü) Akrotiri'yi kullanmama çağrısı yaptıklarını belirterek, "İngiltere ve ABD İsrail'i silahlandırdıkça bunlar yaşanmaya devam edecek." dedi.

??İsrail'in İran'a şiddetli saldırılarıyla başlayan çatışma

İsrail, 13 Haziran'da İran'ın farklı kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef olan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda ölürken, toplam sivil kaybı 78 olarak açıklandı.

İran ordusunun İsrail'e balistik füzelerle yaptığı misillemede en az 63 kişi yaralandı.

Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülke İsrail'i kınadı.