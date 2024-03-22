İngiltere\'de İsrail\'e silah tedarikini protesto eden göstericiler çadır kurdu

İngiltere'de İsrail'e silah tedarikini protesto eden göstericiler, İsrailli savunma sanayi şirketi Elbit Systems'ın Bristol şehrindeki merkezi önünde çadır kurdu.
"Palestine Action" adlı grubun üyeleri, İsrail merkezli uluslararası savunma sanayi şirketinin Bristol'daki merkezi önünde kurdukları çadırda nöbet tutmaya başladı.
İsrail'e silah tedarik eden şirketin kapatılması talebinde bulunan Filistin destekçisi aktivistler, İngiltere'yi de " Gazze'deki soykırımın suç ortağı" olmakla itham etti.
Şirketin önünde kurdukları çadırda boynunda kefiyeleriyle bütün gün nöbet tutan aktivistler, çadırın etrafına Filistin bayrakları astı.
Gruptan bir sözcü, yaptığı açıklamada, amaçlarının belediye üzerinde daha fazla baskı oluşturarak şirket tahliye edilmeden olası herhangi satış ihtimalini azaltmak olduğunu söyledi.
İngiltere'de İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına tepki gösteren göstericiler, Elbit Systems'ın fabrikalarının kapatılması talebiyle ülke genelinde çok sayıda protesto düzenliyor.
İsrailli şirketi Elbit Systems, insansız hava araçları, askeri ekipmanlar ve elektro-optik teknolojileri alanlarında faaliyet gösteriyor. Şirketin İngiltere'de insansız hava araçlarının motorlarını üreten fabrikaları bulunuyor.
İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası
Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.
İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.
İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bini çocuk, 9 bin 220'si kadın olmak üzere 31 bin 988 Filistinli öldürüldü, 74 bin 188 kişi yaralandı.
Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.
İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 251'i karadan işgal sürecinde olmak üzere 594 askerinin öldüğünü duyurdu.
Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.
İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail güçleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 447 Filistinli hayatını kaybetti.
İsrail ordusu ve Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten beri yaşanan çatışmalarda, 242 Hizbullah mensubu, 49 Lübnanlı sivil, 11 Emel Hareketi, 12 Hamas, 12 İslami Cihad mensubu ile 6 İsrailli sivil ve 11 asker öldü.
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