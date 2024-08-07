İngiltere'de saldırganın kimliğiyle ilgili spekülasyonlar şiddet eylemlerini körüklüyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İngiltere'de saldırganın kimliğiyle ilgili spekülasyonlar şiddet eylemlerini körüklüyor

İngiltere'de Southport kentinde gerçekleşen bıçaklı saldırının ardından aşırı sağcıların şiddet eylemleri ülke geneline yayılırken, Reform UK Partisi lideri Nigel Farage kendini savundu. Farage, sosyal medya paylaşımını gerçeği bulmak için yaptığını savunarak suçlamaları reddetti. Sosyal medya fenomeni Andrew Tate ise Farage'a tepki gösterdi ve aşırı sağcı şiddet eylemlerinin politikacıların suçu olduğunu savundu.

07.08.2024 17:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İngiltere'de Southport kentinde 29 Temmuz'da bir saldırganın 3 çocuğu öldürdüğü bıçaklı saldırının ardından aşırı sağcıların şiddet eylemleri ülke geneline yayılırken, saldırganın kimliğine ilişkin yaptığı spekülatif paylaşımla şiddet eylemlerini körüklemekle suçlanan radikal sağcı ve popülist Reform UK Partisi lideri Nigel Farage kendini savundu.

Aşırı sağcı Reform UK Partisi lideri Farage, LBC'ye verdiği röportajda, aşırı sağcıların şiddet eylemlerini kışkırtmakla suçlandığı sosyal medya paylaşımına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Ülkedeki şiddet eylemlerinin patlak verdiği 29 Temmuz'daki bıçaklı saldırıda, saldırganın kimliğine ilişkin spekülatif paylaşımını "gerçeği" bulmak istediği için yaptığını savunan Farage, hakkındaki suçlamaları reddetti.

Farage, aşırı sağcı şiddet eylemlerinin sosyal medyaya dayalı dezenformasyondan kaynaklandığını belirterek, yalan haberler konusunda çeşitli suçlardan yargılanan sosyal medya fenomeni Andrew Tate'i işaret etti.

Andrew Tate kendisini suçlayan Farage'a tepki gösterdi

Romanya'da çeşitli suçlardan yargılanan ABD'li eski dövüş sporcusu Andrew Tate, sağcı liderin kendisi hakkında söylediklerine X hesabından yaptığı paylaşımla tepki gösterdi.

Videolu paylaşımında Tate, Farage'ın sosyal medyadaki dezenformasyon konusunda kendisini işaret eden değerlendirmelerinden "ciddi şekilde endişe" duyduğunu kaydetti.

Tate ayrıca, aşırı sağcı şiddet eylemlerinin "halkını temsil etmeyen politikacıların suçu olduğunu" savunarak Farage'ın, bunu dile getirmesi gerektiğini belirtti.

İngiltere'nin Southport kentinde 29 Temmuz'da 17 yaşındaki saldırgan, 3 çocuğun öldüğü, 8'i çocuk 10 kişinin yaralandığı bıçaklı saldırı gerçekleştirmişti.

Kentteki bıçaklama olayının failinin Müslüman ve göçmen olmadığı açıklanmasına rağmen aşırı sağcıların sosyal medyada yaydığı spekülatif haberler üzerine başlayan Müslüman karşıtı ve ırkçı şiddet olayları ülkenin birçok bölgesine sıçramıştı.

Kaynak: AA

Sosyal Medya, Andrew Tate, Uluslararası, İnsan Hakları, Şiddet, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İngiltere'de saldırganın kimliğiyle ilgili spekülasyonlar şiddet eylemlerini körüklüyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


20:07 Hastanede çirkin saldırı Güvenlik görevlileri, terör gazisinin boğazına yapışıp saldırdı Hastanede çirkin saldırı! Güvenlik görevlileri, terör gazisinin boğazına yapışıp saldırdı
19:46 Azez’de bomba yüklü araç patladı: 9 ölü, 14 yaralı Azez'de bomba yüklü araç patladı: 9 ölü, 14 yaralı
19:13 Bakan Şimşek canlı yayında konuşurken “Siri“ sözünü kesti: Bir hata oldu, tekrar deneyin Bakan Şimşek canlı yayında konuşurken "Siri" sözünü kesti: Bir hata oldu, tekrar deneyin
18:28 Çevrimiçi oyun platformu Roblox, Türkiye’de erişime engellendi Çevrimiçi oyun platformu Roblox, Türkiye'de erişime engellendi
16:07 Aydın, Muğla ve Balıkesir’de orman yangını Alevler yerleşim yerlerine ulaştı Aydın, Muğla ve Balıkesir'de orman yangını! Alevler yerleşim yerlerine ulaştı
10:09 İngiltere Başbakanı Sir Keir Starmer, son dönemlerde yaşanan şiddet olaylarından sosyal medya platformlarını sorumlu tuttu İngiltere Başbakanı Sir Keir Starmer, son dönemlerde yaşanan şiddet olaylarından sosyal medya platformlarını sorumlu tuttu
10:09 Şarkıyı yarıda kesen Ajda Pekkan, protokolde oturanlara açtı ağzını yumdu gözünü Şarkıyı yarıda kesen Ajda Pekkan, protokolde oturanlara açtı ağzını yumdu gözünü
10:03 Mehmet Şimşek’ten kurmaylarına: Artık sizi Maliye Bakanlığı kampüsünde görmek istemiyorum Mehmet Şimşek'ten kurmaylarına: Artık sizi Maliye Bakanlığı kampüsünde görmek istemiyorum
09:23 Beyaz Saray’ı çıldırtan telefon İsrail, Haniye’yi öldürdüğünü suikastın hemen ardından itiraf etmiş Beyaz Saray'ı çıldırtan telefon! İsrail, Haniye'yi öldürdüğünü suikastın hemen ardından itiraf etmiş
09:02 Rusya ve Suriye, Türkiye sınırına askeri üs kurdu Rusya ve Suriye, Türkiye sınırına askeri üs kurdu
08:30 Canlı yayında telefonundaki WhatsApp’ı silen Maduro, 2 uygulamayı tavsiye etti Canlı yayında telefonundaki WhatsApp'ı silen Maduro, 2 uygulamayı tavsiye etti
08:02 Kızı Zehra’dan bile küçük Kaya Çilingiroğlu, 22 yaşındaki sevgilisiyle dudak dudağa görüntülendi Kızı Zehra'dan bile küçük! Kaya Çilingiroğlu, 22 yaşındaki sevgilisiyle dudak dudağa görüntülendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.08.2024 21:46:48. #1.12#
SON DAKİKA: İngiltere'de saldırganın kimliğiyle ilgili spekülasyonlar şiddet eylemlerini körüklüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement