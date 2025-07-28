İngiltere'den Filistin Devletine Tanıma İfadeleri

İngiltere Ticaret Bakanı Jonathan Reynolds, ülkesinin ihtiyacı olan ilerlemenin sağlanması durumunda bir sonraki genel seçimlerden önce Filistin devletini tanıyacaklarını bildirdi.

Bakan Reynolds, Sky News televizyon kanalında katıldığı programda, İsrail'in açlık ve kıtlığı dayattığı Gazze'deki durum ve İngiltere'nin Filistin devletini tanıma planları hakkında konuştu.

Gazze'ye havadan yapılan yardımlara yönelik eleştirilerin farkında olduğunu söyleyen Reynolds, "Gazze'ye yeterli miktarda yardım ulaştırmanın tek yolunun (İsrail'in) Gazze'ye uyguladığı ablukanın sona ermesi olduğunu biliyoruz." dedi.

Bakan Reynolds, İngiliz hükümetinin Gazze'ye yardımların erişimini arttırması için İsrail'e baskı yapmak üzere harekete geçtiğini vurguladı.

"İngiliz hükümeti, Filistin'i tanımayı taahhüt etti"

Bakan Reynolds, mevcut İngiliz hükümetinin, Filistin'i tanımayı taahhüt ettiğine değinerek, "Soru şu: Bunu, gerçek bir barış sürecine gerçek bir ilerleme sağlayacak şekilde nasıl kullanabiliriz?" ifadesini kullandı.

Dünya çapında birçok ülkenin Filistin'i tanıma kararı aldığına işaret eden Reynolds, "Ancak bu, bu sabah konuştuğumuz korkunç sahneleri durdurmadı. Bu yüzden bunu bir kez yapacağız ve ihtiyacımız olan ilerlemeyi sağlayacak şekilde kullanacağız." dedi.

Reynolds, "Bu tanıma ne zaman olacak, bu parlamento döneminde olacak mı?" sorusuna, "Evet, ihtiyacımız olan ilerlemeyi sağlayacaksa ama unutmayın ki bunu sadece bir kez yapabiliriz. Sembolik bir şekilde yaparsak, bu çatışmaya son vermez." yanıtını verdi.