İngiltere'den İsrail'e Abluka Tepkisi

İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy, İsrail'in Gazze'ye insani yardım girişini engellemesiyle ilgili, "İsrail'in Gazze'ye gerekli yardımların girişinde uyguladığı abluka korkunç. Acı çok büyük, ihtiyaç çok büyük, can kaybı çok fazla." dedi.

Lammy, İngiltere Parlamentosunun üst kanadı Lordlar Kamarasının Uluslararası İlişkiler ve Savunma Komitesinde, üyelerin dış politikaya ilişkin sorularını yanıtladı.

İsrail'in yaklaşık 2 aydır Gazze'ye insani yardım girişini engellemesine yönelik soruya karşılık Lammy, "Çok açık söyleyeyim, İsrail'in Gazze'ye gerekli yardımların girişinde uyguladığı abluka korkunç. Acı çok büyük, ihtiyaç çok büyük, can kaybı çok fazla. Geçen hafta Fransa ve Almanya ile birlikte yaptığımız açıklamada da blokajı kınadık." diye konuştu.

Lammy, İsrail'in güvenliğiyle ilgili sorunların askeri yöntemlerle çözülemeyeceğine inandığını belirterek, 7 Ekim 2023'ten bu yana geçen zamanda hiçbir sorunun çözülmediğini dile getirdi.

Dışişleri Bakanı olarak görevinin hemen başında İsrail'e bazı silah satışlarını durduran karara imza attığını hatırlatan Lammy, uluslararası insancıl hukukun ihlali riski bulundukça da satış yapmayacaklarını söyledi.

Lammy, İsrail'in uluslararası mahkemelerde yargılanmasına yönelik soruyu yanıtlarken de "Uluslararası Ceza Mahkemesi ve Uluslararası Adalet Divanı gibi organizasyonları desteklemeye devam edeceğiz." diye konuştu.

İngiltere'nin Filistin devletini tanımamasına yönelik eleştirilere yönelik ise Lammy, "İngiltere, Filistin devletini tanıdığında kimse buna karşı çıkmaz. Bunu sembolik bir hareket olarak görenler var. Avrupa'da bazı ülkeler bu kararı aldı. Sembolik de olsa kendimize soralım. Bu karar sahada bir şeyi değiştirdi mi? Üzücü şekilde hayır." ifadesini kullandı.

Lammy, iki devletli çözümün bir parçası olacağı zaman Filistin'i tanımak istediklerini belirterek, İngiltere'nin bunu sağlamak için çalıştığını söyledi.

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin iki devletli çözümü zedelediğini vurgulayan Lammy, gasbedilen topraklarda son 25 yılda ortalama her yıl 7, 2024'te ise 59 yerleşim yeri kurulduğuna dikkati çekti.

"Hindistan- Pakistan gerilimi bölgesel istikrar için risk taşıyor"

Lammy, Hindistan ile Pakistan arasında son dönemde Keşmir'deki saldırı nedeniyle artan tansiyona da değindi.

Hindistan'ın idaresindeki Cammu Keşmir'in Pahalgam bölgesinde yaşanan saldırıyı kınadıklarını hatırlatan Lammy, "Bu çok hassas bir konu ve bölgesel istikrar için risk taşıyor. Hindistan ile Pakistan arasında iki ülkenin bağımsızlığından beri 3 savaş çıktığını unutmamalıyız." dedi.

Lammy, tansiyonun bölgeye etkisinden endişe duyduğuna işaret ederek, bölgede tahmini olarak 1 milyondan fazla İngiliz vatandaşının yaşadığını dile getirdi.

Bunların tahliyesi konusunu da ele aldıklarını kaydeden Lammy, "Diğer kriz bölgelerindeki tahliyelerden daha farklı bir durum olacak. Tansiyonun önemli ölçüde artması diğer çatışmalardan farklı olur. İki nükleer güç oldukları için diplomasinin tüm gücünü kullanıyoruz." diye konuştu.

Lammy, Hindistan-Pakistan gerilimini ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile görüştüklerini de belirtti.