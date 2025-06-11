İngiltere'den İsrailli Bakanlara Yaptırım

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, insan haklarını ve iki devletli çözüm olasılığını savunmak için iki İsrailli bakana yaptırım kararı aldıklarını söyledi.

Starmer, İngiltere Parlamentosunda düzenlenen Başbakana Sorular oturumunda, Avam Kamarası üyelerinin sorularını yanıtladı.

İngiltere'nin, Avustralya, Yeni Zelanda, Kanada ve Norveç'le birlikte İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ve Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'e karşı yaptırım kararı aldığını hatırlatan Starmer, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Müttefiklerimizle birlikte (İsraillilerin gasbettiği Filistin topraklarındaki) şok edici yerleşimci şiddetini ve genişlemeyi kışkırtan kişilere yaptırım uyguladık. Bunu, insan haklarını ve iki devletli çözüm olasılığını savunmak için yaptık. Ateşkesi, Hamas tarafından tutulan esirlerin serbest bırakılmasını ve gerekli insani yardım girişini sağlamak için gösterilen çabaları desteklemeye devam edeceğiz."

Keir Starmer, İngiltere'nin soykırımı önleme sorumluluğunun uluslararası hukuktan kaynaklandığını hatırlatan milletvekili Yasmin Qureshi'ye yanıtında, " Gazze'deki insani durum çok korkunç ve endişe verici. Yardım merkezleri dışında gördüğümüz manzaralar yürek parçalıyor. Gazze'ye daha fazla ve daha hızlı yardım girmesi lazım. İsrail'in yardım planı tamamen yetersiz." ifadesini kullandı.

İsrail'in, Birleşmiş Milletler ajanslarına yardım dağıtma konusunda izin vermesi gerektiğini kaydeden Starmer, Kuzey İrlanda'da iki gündür devam eden göçmen karşıtı eylemlere ilişkin de açıklama yaptı.

Romanyalı olduğu belirtilen 14 yaşındaki iki çocuğun cinsel istismar suçlamasıyla hakim karşısına çıkmasının ardından başlayan olaylarla ilgili Starmer, "Ballymena ve Kuzey İrlanda'nın diğer bölgelerinde yaşanan şiddet olaylarını ve Kuzey İrlanda Polisine (PSNI) karşı saldırıları kesinlikle kınıyorum. Düşüncesizce saldırılar yapmak yerine insanların huzur ve güvenliğini sağlamaya çalışan PSNI'ya yaşanan olaylarla ilgili inceleme yapacak zaman verilmesi çok önemli." diye konuştu.

Kuzey İrlanda Bakanı Hilary Benn'in bölgedeki polis yetkilileri ve otoritelerle temas halinde olduğunu belirten Starmer, kendisinin de sık sık konuyla ilgili güncel bilgileri aldığını kaydetti.