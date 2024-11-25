İngiltere'den Rus gemilerine yaptırım - Son Dakika
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İngiltere'den Rus gemilerine yaptırım

İngiltere, Rusya'nın petrol ticaretindeki 30 gemiye yaptırım uygulayacağını açıkladı.

25.11.2024 18:52
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İngiltere, Rusya'nın petrol ticaretinde kullanıldığı 30 gemiye yaptırım uygulayacağını duyurdu.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, söz konusu gemilerin, yalnızca geçen yıl milyarlarca sterlin değerinde petrol ve petrol ürünleri taşıdığı, yaptırımların, Kremlin'in Ukrayna'daki yasa dışı savaşını finanse etme kapasitesini daha da kısıtlayacağı belirtildi.

Açıklamada, 30 gemilik filoya yaptırım kararının, Kremlin'in petrol gelirlerini kesmeyi ve güvenlik standartlarını ihlal ettiği gerekçesiyle uluslararası ticaret yollarını güvence altına almayı hedeflediği bildirildi.

Ayrıca, açıklamada, böylelikle İngiltere'nin yaptırım listesine aldığı petrol tankeri sayısının 73'e yükseldiği kaydedildi.

"Kremlin üzerindeki baskıyı artıracağız"

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy, Rusya'nın petrol gelirlerinin, Ukrayna'daki savaş ve yıkımı körüklediğini vurguladı.

Lammy, "G7 ortaklarımız ve diğer ülkelerle Kremlin üzerindeki baskıyı artıracak, savaş sandığına akan parayı kesintiye uğratacak, askeri kapasitesini zayıflatacak ve dünya genelindeki zararlı faaliyetlerini kısıtlayacağız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Savaş ve Çatışma, Güvenlik, Politika, Ekonomi, Ukrayna, Kremlin, Enerji, Güncel, Dünya, Rusya, Son Dakika

Son Dakika Güncel İngiltere'den Rus gemilerine yaptırım - Son Dakika

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