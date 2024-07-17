İngiltere Kralı 3. Charles, yeni parlamento döneminin açılışında hükümet programını okudu - Son Dakika
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İngiltere Kralı 3. Charles, yeni parlamento döneminin açılışında hükümet programını okudu

İngiltere Kralı 3. Charles, Başbakan Keir Starmer liderliğindeki İşçi Partisinin zaferle çıktığı 4 Temmuz seçimlerinin ardından, yeni parlamento döneminin açılışında hükümet programını okudu. Kral Charles, ekonomik büyümeyi güvence altına almak, konut inşasını hızlandırmak, altyapı projelerini desteklemek ve ulaştırma reformu yapmak gibi hedeflerin yer aldığı hükümetin planlarını açıkladı. Ayrıca, iklim değişikliğiyle mücadele, düzensiz göçle mücadele, çocukların sağlığını koruma ve Avrupa Birliği ile ilişkilerin yeniden düzenlenmesi gibi konular da konuşmanın odak noktaları arasındaydı.

17.07.2024 15:13
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İngiltere Kralı 3. Charles, Başbakan Keir Starmer liderliğindeki İşçi Partisinin zaferle çıktığı 4 Temmuz seçimlerinin ardından, yeni parlamento döneminin açılışında hükümet programını okudu.

Kral Charles, eşi Kraliçe Camilla ile yeni yasama yılı açılışı için İngiltere Parlamentosunun üst kanadı olan Lordlar Kamarası'nda düzenlenen oturuma katıldı.

Konuşma öncesi Lordlar Kamarası'nda yerini alan Kral 3. Charles'ın komutuyla, Black Rod olarak bilinen oturumların işleyişinden sorumlu parlamento görevlisi, Avam Kamarası'na giderek milletvekillerini Kral'ı dinlemeye davet etti.

Milletvekilleri, en önde Başbakan Keir Starmer ve ana muhalefetteki Muhafazar Parti lideri Rishi Sunak olacak şekilde ikişerli sıra halinde Lordlar Kamarası'na giderek konuşmayı ayakta dinledi.

"Ekonomik büyümeyi güvence altına almak hükümetin temel görevi olacak"

Kral Charles, yeni yasama yılı açılışında yaptığı konuşmada, hükümetin ülke genelinde konut inşasını ve altyapı projelerini hızlandırmak için planlama prosedürlerinde reform yapacağını ifade etti.

Ekonomik büyümeyi güvence altına almanın "hükümetin temel görevi" olacağına işaret eden Kral Charles, "Hükümetim hem iş dünyası hem de çalışan kesimlerle yeni ortaklık arayışına girecek ve tüm toplumlar için refah yaratmaya öncelik vererek ülkenin son dönemde yaşadığı hayat pahalılığı sorunlarından kurtulmasına yardımcı olacaktır." dedi.

Kral Charles, otobüsler ve demir yollarının kamulaştırılması dahil hükümetin ulaştırma reformu vaadine değinerek İşçi Partisi hükümetinin, tren şirketlerini yeniden kamu mülkiyetine geçirme planını da teyit etti.

Hükümet, iltica ve göç sistemini modernize etmeyi planlıyor

Kral Charles, hükümetin iklim değişikliği konusuna da odaklanacağına dikkati çekerek "Merkezi İskoçya'da bulunan ve kamuya ait temiz enerji şirketi olan Great British Energy'nin kurulması için yasa tasarısı sunulacak ve bu da açık deniz rüzgarı gibi yenilenebilir enerji yatırımlarının hızlandırılmasına yardımcı olacak." diye konuştu.

Konuşmasında, İşçi Partisi hükümetinin düzensiz göçle mücadele planlarına da değinen Kral Charles, hükümetin İngiltere sınırlarını güçlendirmeye ve sokakları daha güvenli hale getirmeye çalışacağını bildirdi.

Kral, bunun bir kısmının, iltica ve göç sistemini modernleştirmek, yeni Sınır Güvenliği Komutanlığı kurmak ve organize göç suçlarıyla mücadele amacıyla gelişmiş terörle mücadele yetkileri sunmak amacıyla yapılacak yasa tasarısı kapsamında olacağını kaydetti.

Çocuklar sağlıksız yiyecek ve içecek reklamlarından korunacak

Kral Charles, konuşmasında hükümetin eğitim alanına ilişkin planlarına da değinerek özel okullar için KDV muafiyetinin kaldırılacağını kaydetti. Kral, eğitimde standartları yükseltmek ve çocukların refahını teşvik etmek için yasa tasarısı sunulacağını sözlerine ekledi.

Kral, daha sonra kira sektöründe planlanan reforma da atıfta bulunarak hükümetin, kiracılara, daha fazla hak ve koruma sağlanması planı üzerine çalışacağını dile getirdi.

Kral Charles, hükümetin yeni programında, çocukların sağlıksız yiyecek ve içecek reklamlarından daha iyi korunacağı sözünü verdiğine işaret ederek "Bakanlarım, ayrıca çocuklara yönelik abur cubur reklamlarının yanı sıra yüksek kafeinli enerji içeceklerinin çocuklara satışını kısıtlamak için yasal düzenleme yapacak." ifadesini kullandı.

Kral, hükümetinin iki devletli çözüme bağlı olduğunu bildirdi

İngiltere Kralı, hükümetinin, Avrupalı ortaklarıyla ilişkilerini yeniden düzenlemeye ve İngiltere'nin Avrupa Birliği (AB) ile ticaret ve yatırım ilişkilerini geliştirmeye çalışacağını vurgulayarak "Bakanlarım, İngiltere ve Avrupa Birliği'nin karşı karşıya olduğu ortak tehditler konusunda işbirliğini güçlendirmek için yeni güvenlik paktı arayışında olacak." dedi.

Kral Charles, konuşmasında Orta Doğu'ya da değinerek şunları kaydetti:

"Hükümetim, Orta Doğu'da uzun vadeli barış ve güvenliğin sağlanması için üzerine düşeni yapacaktır. (Hükümetim) Uygulanabilir ve egemen Filistin devletinin yanı sıra güvenli ve emniyetli İsrail'i içeren iki devletli çözüme bağlıdır."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İngiltere Kralı 3. Charles, yeni parlamento döneminin açılışında hükümet programını okudu - Son Dakika

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