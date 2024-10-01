İnkumu\'na Ulaşım Kesildi

Bartın'da sağanak nedeniyle derenin taşması sonucu İnkumu tatil beldesine ulaşım sağlanan kara yolu kapandı.
Kentte devam eden kuvvetli yağış, günlük yaşamı olumsuz etkiledi.
Boğaz mevkisinde bulunan Karasu Deresi'nin taşması sonucu tatil beldesine ulaşım sağlanan yol suyla kaplandı.
Yolun yaklaşık 100 metrelik bölümünün tamamen su altında kalması nedeniyle birçok sürücü geri döndü.
Yüksek tonajlı araçların güçlükle geçtiği yolun açılması için ekiplerce iş makineleriyle çalışma başlatıldı.
Jandarma ekiplerinin tedbir aldığı bölgede, Bartın Belediye Başkan Yardımcısı Sançar Biçer inceleme yaptı.
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