İnşaat Kazısı 5 Katlı Binasını Boşaltmaya Zorladı - Son Dakika
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İnşaat Kazısı 5 Katlı Binasını Boşaltmaya Zorladı

İnşaat Kazısı 5 Katlı Binasını Boşaltmaya Zorladı

Fatih'teki inşaat kazısı sonucu hasar gören 5 katlı apartman tedbir amaçlı tahliye edildi.

30.09.2024 16:56
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Fatih'te bir inşaatın temel kazısı sırasında hasar gören 5 katlı bina tedbir amaçlı boşaltıldı.

Akşemsettin Mahallesi Vatandaş Sokak'taki bir inşatta, dün akşam saatlerinde yapılan temel kazısı sırasında, yan taraftaki 5 katlı apartmanın duvarlarında çatlak ve kısmi çökme oluştu.

İhbar üzerine belirtilen adrese Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), itfaiye ve polis ekipleri gönderildi.

Ekipler çevrede güvenlik önlemi alırken, bina sakinleri tedbir amacıyla tahliye edildi.

Ekiplerce yapılan incelemede, 5 katlı apartmanın bodrum katında ve kolonlarında çatlak olduğu belirlendi.

Öte yandan hasar gören ve tahliye edilen binanın bitişiğinde bulunan 5 katlı diğer apartmanın da temel kazısından etkilendiği şüphesi üzerine belediye ekiplerince inceleme başlatıldı.

Ekiplerin 2 binadaki incelemeleri sürüyor.

Bina sakinlerinden Müesser Yılmaz, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, inşaat için yaklaşık 1 yıl önce çalışmaların başladığını, müteahhiti uyarmalarına rağmen kendilerini dinlemediklerini öne sürdü.

Temel kazısının yapıldığı yerin yan tarafındaki bina ile kendi apartmanlarında hasar oluştuğunu belirten Yılmaz, şunları söyledi:

"Kanepenin üzerinde oturmuş televizyon izliyordum. İş makinesi çalışıyordu ve iki binanın arasından taşlar takır takır dökülüyordu. Ama müteahhit, 'senin evinde bir şey yok' dedi. Şimdi ev arıyoruz. 1 yıl önce burası satıldı ve başladılar yapmaya ama asıl olaylar 15 gün önce oldu. Bizim ve yan bina eski bina olduğu için temel yok. Onları uyardık kolonlarda patlamalar, duvarlarda çatlaklar oluşunca temeli kazılan bina ile diğer apartmanın arasına demir getirip koydular. Defalarca söyledik ama bizi dinlemediler. Bizim binanın ve yan binanın altı boşaldı. O temel için 6 metre aşağı indiler. Gece gündüz ev arıyoruz ve yan binayı da tamamen boşattılar. Eşyaları evde ama insanları boşalttılar."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İnşaat Kazısı 5 Katlı Binasını Boşaltmaya Zorladı - Son Dakika

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