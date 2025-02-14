İnşaat Üretimi Arttı

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(ANKARA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), İnşaat Üretim Endeksi'nin Aralık 2024 verilerini açıkladı. Buna göre inşaat üretimi yıllık yüzde 14,4 arttı. Aylık artış ise yüzde 6,7 oldu.

TÜİK'in verilerine göre; inşaatın alt sektörleri incelendiğinde, 2024 yılı Aralık ayında bina inşaatı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 17,6, bina dışı yapıların inşaatı sektörü endeksi yüzde 11,1, özel inşaat faaliyetleri sektörü endeksi ise 6,2 arttı.

İnşaat üretimi aylık yüzde 6,7 arttı

2024 yılı Aralık ayında bina inşaatı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 7,6 bina dışı yapıların inşaatı sektörü endeksi yüzde 0,5 ve özel inşaat faaliyetleri sektörü endeksi yüzde 8,0 arttı. Verilere göre aylık artış ise yüzde 6,7 olarak hesaplandı.