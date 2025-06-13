İnşaatta Düşme: 1 İşçi Hayatını Kaybetti

MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde, çalıştığı inşaatın 5'inci katından düşen Harun Karatay (45), hayatını kaybetti.

Olay, saat 16.00 sıralarında İstasyon Mahallesi Akkeçili Caddesi üzerinde inşaat halindeki bir binada meydana geldi. Harun Karatay, beşinci kattaki diferansiyel palanga ipinin kopması sonucu dengesini kaybederek düşüp hareketsiz kaldı. İnşaatta çalışan diğer işçilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Karatay'ı Alaşehir Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırdı. Karatay, burada yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Karatay'ın cenazesi İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber-Kamera: Nurettin DOĞAN/ ALAŞEHİR (Manisa),