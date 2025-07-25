İnşaatta İşçi Yaralandı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde inşaatta koluna taş düşmesi sonucu yaralanan işçi hastaneye kaldırıldı.
Güzeller Mahallesi'ndeki bir inşaat şantiyesinde çalışan E.K. (31) koluna taş düşmesi sonucu yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri, yaralıyı ilk müdahalesinin ardından Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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