Instagram'dan Genç Hesaplar Uygulaması - Son Dakika
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Instagram'dan Genç Hesaplar Uygulaması

Instagram, çocuk ve gençlerin kullanımı için 'Teen Accounts' uygulamasını hayata geçiriyor.

18.09.2024 12:52
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Meta çatısı altındaki sosyal medya platformu Instagram, çocuk ve gençlerin platformu kullanımını kısıtlayan ve güvenlik tedbirleri içeren "Teen Accounts (Genç Hesapları)" uygulamasının başlayacağını duyurdu.

Instagram'dan, platformda çocuk ve gençlerin kullanımını kısıtlayan ve güvenlik tedbirleri içeren "Teen Accounts"a ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, bu hesaplarla 16 yaş altındaki kullanıcıların, ebeveynlerinin izni olmadan mevcut tedbirleri değiştiremeyeceği ifade edilirken, hesabı kullanan çocuk ve gençlerin platformda görmek istedikleri konuları seçebileceği kaydedildi.

Instagram'ı kullanan 16 yaş altındakilerin, varsayılan ayarda "kilitli hesaplar" kullanacağına işaret edilen açıklamada, kullanıcıların mesaj ayarlarının, yalnızca takip ettikleri kişilerin mesajını alacakları şekilde kısıtlanacağı belirtildi.

Açıklamada ayrıca genç kullanıcıların, Instagram'da günde 1 saat geçirmelerinin ardından uygulamayı kapatmaları için bildirim alacağı da kaydedildi.

Ebeveynler, çocuklarının aktivitelerini denetleyebilecek

Açıklamada ebeveynlerin, çocuklarının Instagram'daki bazı aktivitelerini denetleyebileceği ifade edildi. Buna göre, ebeveynler, çocuklarının günlük Instagram kullanım süresini belirleyebilecek ve 1 haftada çocuklarının kimlerle mesajlaştığını ve hesapta görüntülenen konu başlıklarını görebilecek.

Açıklamada, uygulamada hesap açan gençlerin yaşları hakkında "yalan söyleyebileceği" vurgulanırken, hesap açarken yaşlarının doğrulanması için kimlik sağlama, video ile doğrulama gibi çok adımlı yöntemler kullanılacağı ifade edildi.

Uygulamada bir yetişkinin doğum günüyle hesap açan gençlerin hesaplarının bulunması için bir teknolojinin geliştirildiğine işaret edilen açıklamada, "Teen Accounts" uygulamasının 2 ay içinde ABD, İngiltere, Kanada ve Avustralya'da ve Ocak 2025'te dünya çapında kullanıma geçmesinin planlandığı belirtildi.

Açıklamada, diğer Meta sosyal medya platformlarında da gelecek yıl "Teen Accounts"un kullanıma sunulmasının hedeflendiği kaydedildi.

Kaynak: AA

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