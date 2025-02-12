Interpol Tarafından Aranan Hakan Alemdaroğlu Düzce'de Yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Interpol Tarafından Aranan Hakan Alemdaroğlu Düzce'de Yakalandı

Düzce'de, Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan ve 26 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Hakan Alemdaroğlu, polis tarafından yapılan yol uygulamasında yakalandı. Alemdaroğlu'nun otomobilinde 20 gram esrar da ele geçirildi.

12.02.2025 19:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

DÜZCE'de, İnterpol tarafından kırmızı bültenle aranan, 8 farklı suçtan hakkında yakalama kararı olan ve 26 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Hakan Alemdaroğlu (33), polis tarafından yakalandı. Alemdaroğlu, cezaevine gönderildi.

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, Anadolu Otoyolu'nda yol uygulaması yaptı. Uygulama kapsamında durdurulan bir otomobilde, 8 farklı suçtan hakkında yakalama kararı olan, 26 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve İnterpol tarafından kırmızı bültenle aranan Hakan Alemdaroğlu, yakalandı. Otomobilde yapılan aramada 20 gram da esrar ele geçirildi. Alemdaroğlu'nun 2 farklı 'Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak', 'Korku, Kaygı ve Panik Yaratacak Tarzda Silahla Ateş Etmek', 'Ruhsatsız Ateşli Silahlarla Mermileri Satın Alma, Taşıma veya Bulundurma', 'Tehdit', 'Uyuşturucu Madde İthal Etmek' ve 2 farklı 'Suç İşlemek Amacıyla Kurulan Örgüte Üye Olmak' suçlarından arandığı ve öğrenildi. Alemdaroğlu, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: DHA

Uyuşturucu, Güvenlik, Politika, 3-sayfa, Güncel, Polis, Düzce, Hukuk, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Interpol Tarafından Aranan Hakan Alemdaroğlu Düzce'de Yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

20:06 ABD Başkanı Donald Trump’tan Putin’e telefon ABD Başkanı Donald Trump'tan Putin'e telefon
19:17 Diyanet, Halil Konakçı hakkında soruşturma başlattı Diyanet, Halil Konakçı hakkında soruşturma başlattı
18:54 AK Partili Gökçek’ten “Başarır“ iddiası: Arka tarafa gelip babamla ilgili ricada bulundu AK Partili Gökçek'ten "Başarır" iddiası: Arka tarafa gelip babamla ilgili ricada bulundu
17:58 DEM Partili Tuncer Bakırhan’dan Bahçeli’ye geçmiş olsun telefonu: Barış ve kardeşlik çalışmaları için Türkiye’nin size ihtiyacı var DEM Partili Tuncer Bakırhan'dan Bahçeli'ye geçmiş olsun telefonu: Barış ve kardeşlik çalışmaları için Türkiye'nin size ihtiyacı var
17:43 Emeklilerin ikramiye için beklediği tarih belli oldu Emeklilerin ikramiye için beklediği tarih belli oldu
09:02 Survivor tarihinde bir ilk Adaya yiyecek gömen o ismi Acun Ilıcalı açıkladı Survivor tarihinde bir ilk! Adaya yiyecek gömen o ismi Acun Ilıcalı açıkladı
08:44 Olaylı maçı VAR hakemi hakkında karar çıktı Olaylı maçı VAR hakemi hakkında karar çıktı
08:30 Şampiyonlar Ligi nefes kesti İşte gecenin sonuçları Şampiyonlar Ligi nefes kesti! İşte gecenin sonuçları
08:28 İstanbul kuru soğuk ve ayaza teslim oldu, kent buz tuttu İstanbul kuru soğuk ve ayaza teslim oldu, kent buz tuttu
08:19 İsmail Hacıoğlu’nun dizisi yerine eski sevgilisinin dizisi geldi ’Hadi be gülüm’ yorumu İsmail Hacıoğlu'nun dizisi yerine eski sevgilisinin dizisi geldi! 'Hadi be gülüm' yorumu
08:14 3 yıl sonra gittiği evde üvey annesinin kemiklerini buldu 3 yıl sonra gittiği evde üvey annesinin kemiklerini buldu
07:56 Adana Demirspor Başkanı Bedirhan Durak: İstifam kabul edilmedi, görevime devam edeceğim Adana Demirspor Başkanı Bedirhan Durak: İstifam kabul edilmedi, görevime devam edeceğim
07:16 Brezilya’da süpermarkette bir kadının arka cebindeki telefon patladı Brezilya'da süpermarkette bir kadının arka cebindeki telefon patladı
07:16 İstanbul Boğazı’nda gemi trafiği askıya alındı, Şehir Hatları’nda iptaller var İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği askıya alındı, Şehir Hatları'nda iptaller var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2025 20:40:34. #1.12#
SON DAKİKA: Interpol Tarafından Aranan Hakan Alemdaroğlu Düzce'de Yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.