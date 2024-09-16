Interpol\'ün Aradığı Dolandırıcı Bodrum\'da Yakalandı

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Muğla'da, Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan kişi polisin yaptığı operasyonla yakalandı.

Muğla Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü Bodrum Grup Amirliği ekipleri, Fransa'da örgütlü dolandırıcılık suçundan hakkında İnterpol tarafından kırmızı bülten ile arama kararı bulunan B.Y'nin Bodrum'da tatil yaptığı bilgisine ulaştı.

Cumhuriyet başsavcılığı koordinesinde ilçedeki bir villaya düzenlenen operasyonda şüpheli yakalandı.

Gözaltına alınan B.Y, Fransa'ya iade süreci işlemleri kapsamında adliyeye sevk edilecek.