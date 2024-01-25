Interreg NEXT Akdeniz Havzası\'nda Sınır Ötesi İşbirliği Programı Uşak\'ta Gerçekleştirildi

"Interreg NEXT Akdeniz Havzası'nda Sınır Ötesi İşbirliği Programı" bilgilendirme ve proje eğitim toplantısı Uşak'ta yapıldı.

Zafer Kalkınma Ajansı öncülüğünde Uşak Ticaret ve Sanayi Odasının konferans salonunda gerçekleştirilen programın açılış töreninde konuşan Uşak Valisi Turan Ergün, projenin 281 milyon avro ile Avrupa Birliği'nin en yüksek bütçeli sınır ötesi işbirliği programlarından biri olma özelliğini taşıdığını söyledi.

Bu tür projelerin kent için bir fırsat olduğunu aktaran Ergün, şöyle dedi:

"Bunu değerlendirebilmek için kurumlarımızın kendi içlerinde bir proje ekibi kurması, hali hazırda olanların kapasitelerini artırması, çağrıları takip etmesi ve maksimum seviyede fayda sağlayabilmek adına diğer kurumlarla işbirliği yapmasının gerekli olduğunu düşünüyorum. Bu vesileyle tüm kamu kurum ve kuruluşlarımızı, çağrıya başvuru yapabilecek niteliklere sahip olan kamu yararına çalışan dernek ve vakıflarımızı, üniversitemizi, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarımızı, belediyelerimizi ve mahalli idare birliklerimizi projeler üretmeye davet ediyorum."

Avrupa Birliği Başkanlığı Mali İşbirliği ve Proje Uygulama Genel Müdürü Bülent Özcan, programın Türkiye dahil olmak üzere çok geniş bir coğrafyada hayata geçirildiğini belirtti.

Projeden Türkiye'de 21 ilin faydalanacağını dile getiren Özcan, şöyle dedi:

"İlk defa girdiğimiz için biz de ülke olarak çok heyecanlıyız. İyi bir başlangıç, iyi bir başarı elde etmek istiyoruz. Çünkü bugüne kadar Türkiye'nin içinde olduğu sınır ötesi işbirliği programlarında aynı performansı gösterdik. Daha önceki programlarda elde ettiğimiz kazanımımızı Akdeniz Havzası'na taşımak istiyoruz. Bu çerçevede illerimiz de Avrupa Birliği fonları anlamında, proje geliştirme anlamında, farklı ülkelerle diyalog ve işbirliği anlamında kapasitesi olan illerimiz. O yüzden ülke olarak en verimli, en başarı olarak bu programın içinden çıkacağımızı düşünüyorum."

Özcan, proje içerisinde yer alan 21 ili ziyaret ettiklerini, bu programa hazırlanmaları adına da eğitimlerin ve bilgilendirme toplantılarının yapıldığını sözlerine ekledi.

Uşak Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Selim Kandemir, Interreg NEXT Akdeniz Havzası'nda Sınır Ötesi İşbirliği Programı'ndan maksimum düzeyde faydalanılması gerektiğini söyledi.

Kandemir, iki projeyle programa başvuru yapmayı planladıklarını kaydetti.

Zafer Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Veli Oğuz da ajans bünyesinde yürütülen ve yurt dışı kaynaklı hayata geçirilen projeler hakkında bilgi verdi.