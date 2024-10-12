Edirne'nin İpsala ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.
Köprü Mahallesi'nde E.K. ile aralarında husumet bulunan Bekir İşlek arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine E.K, İşlek'i çeşitli yerlerinden bıçakladı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince Keşan Devlet Hastanesine kaldırılan İşlek, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Olayla ilgili E.K'nin de arasında bulunduğu 5 şüpheli, polis tarafından gözaltına alındı.
Son Dakika › Güncel › İpsala'da Bıçaklı Kavga: 1 Ölü - Son Dakika
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