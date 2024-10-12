15 yaşındaki çocuk, ailesinin husumetlisini öldürdü - Son Dakika
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15 yaşındaki çocuk, ailesinin husumetlisini öldürdü

15 yaşındaki çocuk, ailesinin husumetlisini öldürdü

Edirne'de yaşayan 15 yaşındaki çocuk, ailesinin henüz bilinmeyen bir nedenle husumet yaşadığı kişiyi 21 yerinden bıçaklayarak öldürdü. Olayın ardından E.K. ve beraberindekiler teslim oldu. Trajik olayla ilgili soruşturma sürüyor.

12.10.2024 15:09
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Edirne'nin İpsala ilçesinde 15 yaşındaki E.K., ailesinin husumet yaşadığı 44 yaşındaki Bekir İşlek'i 21 yerinden bıçakladı. Bekir İşlek, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

CİNAYET ŞÜPHELİSİ TESLİM OLDU

Olay, gece yarısı Köprü Mahallesi Meriç 1'inci Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, E.K. ile eşi Z.K., yanlarına çocukları E.K. ve D.K. ile çocuklarının arkadaşı E.Ç.'yi de alarak husumetlileri Bekir İşlek'in oturduğu eve gitti. Evin önüne çıkan İşlek, husumetli aileyle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi ile E.K., cebinden çıkardığı bıçakla Bekir İşlek'i vücudunun çeşitli yerlerinden 21 kez bıçakladı. Ağır yaralanan İşlek kanlar içerisinde yere yığılırken husumetli aile olay yerinden kaçtı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Bekir İşlek, kurtarılamadı. Cenaze otopsi için Edirne Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olaydan bir süre sonra E.K., Z.K., D.K., E.Ç. ve cinayet şüphelisi E.K. İpsala İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek teslim oldu.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel 15 yaşındaki çocuk, ailesinin husumetlisini öldürdü - Son Dakika

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    Yorumlar (4)

  • Selami Karagülle:
    Kokuşmuş lak sisteminizin eseri 3 5 Yanıtla
  • Erikli Gülcanlar:
    Allah sonumuzu hayreylesin inşallah 3 0 Yanıtla
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