Irak Antik Eserleri Geri Alındı

Güncel

BAĞDAT 12 Şubat (Xinhua) -- Irak ülkeye ait çok sayıda antik eserin İsviçre ve Japonya'dan geri alındığını duyurdu.

Irak Dışişleri Bakanlığı tarafından salı günü yapılan basın açıklamasına göre, başkent Bağdat'taki Irak Ulusal Müzesi'nde düzenlenen devir teslim törenine Dışişleri Bakanı Fuat Hüseyin ve Kültür Bakanı Ahmet Fakak el Bedrani ile birçok Iraklı yetkili katıldı.