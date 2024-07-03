Irak Başbakanı ve KDP Başkanı Bağdat'ta bir araya geldi - Son Dakika
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Irak Başbakanı ve KDP Başkanı Bağdat'ta bir araya geldi

Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, 6 yıl aradan sonra Bağdat'ı ziyaret eden Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Başkanı Mesud Barzani'yle bir araya geldi. Sudani ve Barzani, Bağdat'taki hükümet sarayında görüşerek iç meseleler ve bölgesel gelişmeler hakkında yapıcı bir görüşme gerçekleştirdi. İki lider, güven tesisinin sağlanması ve devralınan sorunların aşılması konusunda önemli mesafe katettiklerini belirtti. Barzani'nin Bağdat ziyaretinde, bütçe meselesi, petrol ihracatı, IKBY memur maaşları, parlamento seçimleri ve Kerkük'teki yerel hükümetin kurulamaması gibi konuların ele alınması bekleniyor.

03.07.2024 15:39
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Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, 6 yıl aradan sonra Bağdat'ı ziyaret eden Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Başkanı Mesud Barzani'yle bir araya geldi.

Bağdat'taki hükümet sarayında görüşen Sudani ve Barzani, basına açıklamalarda bulundu.

KDP Başkanı'nın Bağdat ziyaretinin önemli olduğunu dile getiren Sudani, iç meseleler ve bölgesel gelişmelere dair yapıcı görüşme gerçekleştirdiklerini söyledi.

Irak Başbakanı, "Merkezi yönetim hükümeti ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi hükümeti arasında güven tesisi konusunda önemli mesafe katettik ve devralınan sorunları aştık. Tüm Irak halkının kalkınması için çalışmalara devam edeceğiz." dedi.

KDP Başkanı Barzani de Bağdat'ı ziyaret etmekten memnuniyet duyduğunu belirterek, "Bağdat'ı ziyaret amacım; Başbakan Sudani'nin iki hükümet arasında gerçek rahatlama döneminin başlamasına vesile olan çabasının güçlendirilmesi içindir. İç ve bölgesel meselelerdeki görüşlerimizde de mutabık kaldık. Başbakan, devleti iyi niyetle yönetiyor ve o da bizi bu aşamaya taşıdı." değerlendirmesinde bulundu.

Barzani, Bağdat'ta hükümet ortaklarının bulunduğu Devleti Yönetme Koalisyonu ile bir araya gelecek.

En son 6 yıl önce Bağdat'ı ziyaret eden Barzani'nin Bağdat ve Erbil arasında bütçe meselesi, petrol ihracatı, Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi (IKBY) memur maaşları, IKBY'de 10 Ekim'de yapılması beklenen parlamento seçimleri ve Kerkük'teki yerel hükümetin kurulamaması gibi askıda bulunan konuları masaya yatırması bekleniyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Irak Başbakanı ve KDP Başkanı Bağdat'ta bir araya geldi - Son Dakika

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