Irak'ın kuzeyinde 2 bin 300 Doçka mühimmatı ele geçirildi

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Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde tespit edilen bir sığınakta 2 bin 300 Doçka mühimmatının ele geçirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, PKK'lı teröristleri etkisiz hale getiren Mehmetçik'in terör örgütünün silah ve mühimmatını da imha etmeyi sürdürdüğü belirtildi.

Açıklamada, bu kapsamda Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit edilen bir sığınakta 2 bin 300 Doçka mühimmatı ele geçirildiği aktarılarak, ele geçirilen mühimmatın görüntülerine yer verildi.