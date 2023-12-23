 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Irak'ta terörist saldırısında 3 asker daha şehit oldu - Son Dakika
Üye Girişi

Irak'ta terörist saldırısında 3 asker daha şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyinde teröristlerin saldırısı sonucu yaralanan ve hastanede tedaviye alınan 3 askerin daha şehit olduğunu açıkladı. Şehit sayısı 6'ya yükseldi.

Irak\'ta terörist saldırısında 3 asker daha şehit oldu
23.12.2023 - 01:03,
Abone Ol

ŞEHİT SAYISI 6'YA YÜKSELDİ

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyinde teröristlerin saldırısı sonucu yaralanan ve hastanede tedaviye alınan 3 askerin daha şehit olduğunu açıkladı. MSB tarafından yapılan açıklamada, "Irak'ın kuzeyinde, 22 Aralık 2023 tarihinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından yapılan saldırı ve akabinde sağlanan temasta yaralanan 4 kahraman silah arkadaşımızdan 3'ü tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, şehit olmuştur. Bölgede etkisiz hale getirilen terörist sayısı 7'ye yükselmiştir. Operasyonlar devam etmektedir. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda, hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı personelimize de acil şifalar dileriz" denildi.

Kaynak: DHA
YORUMLAR

Milli Savunma Bakanlığı, Aralık, Irak, Terör, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Irak'ta terörist saldırısında 3 asker daha şehit oldu - Son Dakika


00:47
Fransız askerleri Nijer'den çekildi Fransız askerleri Nijer'den çekildi
00:04
AK Partili Kadın Kolları Başkanı ile Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında ilginç diyalog AK Partili Kadın Kolları Başkanı ile Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında ilginç diyalog
23:12
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, şehit askerler için başsağlığı dileğinde bulundu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, şehit askerler için başsağlığı dileğinde bulundu
22:52
Siyasilerden şehitler için art arda taziye mesajları Siyasilerden şehitler için art arda taziye mesajları
22:05
Irak'ın kuzeyinde terör örgütünün saldırısı sonucu 6 askerimiz şehit oldu Irak'ın kuzeyinde terör örgütünün saldırısı sonucu 6 askerimiz şehit oldu
21:03
TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder hastaneye kaldırıldı TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder hastaneye kaldırıldı
20:51
THY, fırtına nedeniyle İstanbul varışlı ve kalkışlı 41 seferini iptal etti THY, fırtına nedeniyle İstanbul varışlı ve kalkışlı 41 seferini iptal etti
20:26
BMGK'de Gazze tasarısı kabul edildi BMGK'de Gazze tasarısı kabul edildi

Son Dakika
00:47 Fransız askerleri Nijer'den çekildi
00:04 AK Partili Kadın Kolları Başkanı ile Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında ilginç diyalog
23:12 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, şehit askerler için başsağlığı dileğinde bulundu
22:52 Siyasilerden şehitler için art arda taziye mesajları
22:05 Irak'ın kuzeyinde terör örgütünün saldırısı sonucu 6 askerimiz şehit oldu
21:03 TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder hastaneye kaldırıldı
20:51 THY, fırtına nedeniyle İstanbul varışlı ve kalkışlı 41 seferini iptal etti
20:26 BMGK'de Gazze tasarısı kabul edildi
20:15 MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız: 30 büyükşehrin 28'inde AK Parti adayı, Manisa ve Mersin'de ise MHP adayı desteklenecek
20:00 CHP Genel Başkanı Özel İYİ Parti'ye seslendi: Türkiye'deki herkesle barış ilan ediyoruz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.12.2023 01:43:53. #1.11#
SON DAKİKA: Irak'ta terörist saldırısında 3 asker daha şehit oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement