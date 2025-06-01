Irak, Lübnan'a Destek Vurgusu Yaptı - Son Dakika
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Irak, Lübnan'a Destek Vurgusu Yaptı

01.06.2025 13:53
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Cumhurbaşkanı Reşid, Lübnan'ın güvenliği ve istikrarına verdiği desteği yineledi.

Irak Cumhurbaşkanı Abdullatif Reşid, ülkesinin Lübnan'ın güvenliği, istikrarı ve toprak bütünlüğüne verdiği desteği vurguladı.

Irak resmi haber ajansı INA'ya göre Cumhurbaşkanı Reşid, Bağdat'ı ziyaret eden Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn ile bir araya geldi.

Görüşmede Reşid, ülkesinin Lübnan'ın güvenliği, istikrarı ve toprak bütünlüğüne verdiği desteği dile getirdi.

İki cumhurbaşkanı ayrıca Filistin halkının meşru haklarını kazanması ve bağımsız devletini kurması yolundaki desteklerinin süreceğini belirtirken, Suriye'nin birliği, istikrarı ve egemenliğinin korunması konusundaki kararlılıklarını da yineledi.

Irak, Lübnan'daki iç siyasi uzlaşıyı destekliyor

Öte yandan Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani de Lübnan Cumhurbaşkanı Avn ile düzenlediği ortak basın toplantısında, Irak olarak Lübnan'daki iç siyasi uzlaşıyı desteklediklerini söyledi.

İsrail'in Lübnan topraklarına yönelik devam eden saldırılarını şiddetle kınadıklarını belirten Sudani, ülkesinin Suriye'nin toprak bütünlüğüne ve egemenliğine verdiği desteği de yineledi.

Sudani, Irak'ın, Lübnan'ın yeniden inşası amacıyla Arap Kalkınma Fonu'na 20 milyon dolar katkıda bulunduğunu aktardı.

Sudani, Gazze'deki sivillerin kurtarılması konusunda uluslararası toplumun sessizliğini eleştirerek, derhal harekete geçilmesi gerektiğini vurguladı.

Lübnan Cumhurbaşkanı Avn'dan Irak'a teşekkür

Lübnan Cumhurbaşkanı Avn da Lübnan'ın egemenliğini güçlendirme çağrısında bulunurken, Irak'a kendilerine sağladığı destekten dolayı teşekkür etti.

Avn, şunları kaydetti:

"Bizden istenen, devletin egemenliğini teyit etmemizdir; ancak bu, herhangi bir tarafı düşmanlaştırmak anlamına gelmemelidir.

Sayın Ayetullah Ali Sistani, Lübnan'ın daha iyi bir geleceğe ulaşması için çözüm yolunu gösteren bir yol haritası sundu."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Irak, Lübnan'a Destek Vurgusu Yaptı - Son Dakika

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