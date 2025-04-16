Irak, Lübnan Büyükelçisi'ni Çağırdı

Irak Dışişleri Bakanlığı, Lübnan'ın Bağdat Büyükelçisi Ali Habhab'ı bakanlığa çağırarak, Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn'ın Haşdi Şabi örneğini vererek yaptığı açıklamalardan duyduğu rahatsızlığı aktardı.

Irak Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Lübnanlı Büyükelçi'yle görüşen Dışişleri Bakan Yardımcısı Muhammed Bahr'ül Ulum, Haşdi Şabi'nin Irak'ın askeri ve güvenlik sisteminin önemli bir parçası, yasal ve resmi bir devlet kurumu olduğunu belirtti.

Lübnan Cumhurbaşkanı'nın açıklamalarında Irak'ın iç işlerine dolaylı şekilde müdahale anlamı taşıyan ifadeler kullandığını savunan Bahr'ül Ulum, Irak'ın Lübnan'daki iç krizlerle ilişkilendirilmesinin yerinde olmadığını kaydetti.

Bahr'ül Ulum, Irak'ın Lübnan'a her zaman destek verdiğini dile getirerek, Cumhurbaşkanı Avn'ın söz konusu açıklamayı düzeltmesinin iki ülke arasındaki kardeşlik bağlarını güçlendireceğini söyledi.

Büyükelçi Ali Habhab ise Lübnan ile Irak arasındaki kardeşlik ilişkilerinin derinliğine vurgu yaparak, Irak Dışişleri Bakanlığının tutumunu Lübnan Cumhurbaşkanı'na ileteceğini ve yanlış anlaşılmaların giderilmesi için çalışacağını aktardı.

Lübnan Cumhurbaşkanı ne demişti?

Lübnan Cumhurbaşkanı Avn, dün Katar ziyareti öncesinde "el-Arabi el-Cedid" gazetesine yaptığı açıklamalarda, "Lübnan'da Irak'taki Haşdi Şabi deneyimi tekrarlanmayacak, Lübnan ordusunun içinde Hizbullah unsurlarının oluşturacağı bağımsız bir birim de olmayacak." ifadelerini kullanmıştı.