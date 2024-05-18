Irak Meclisi'nde ikinci turda da yeni başkan seçilemedi - Son Dakika
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Irak Meclisi'nde ikinci turda da yeni başkan seçilemedi

Irak Meclisi\'nde ikinci turda da yeni başkan seçilemedi

Mahkeme kararıyla görevden uzaklaştırılan eski Meclis Başkanı Muhammed Halbsusi'den boşalan koltuk için 4 Sünni vekil yarıştı. İlk turda adaylardan hiçbiri yeterli oy sayısına ulaşamayınca seçim ikinci tura kaldı. İkinci turda en yüksek oyu İsavi alsa da seçilmek için yeterli sayıya erişemedi. Mecliste oylamanın yapıldığı salonda çıkan kavga üzerine oturum ertelendi.

18.05.2024 22:21
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Irak Meclisi'nde ikinci turda da yeni başkan seçilemedi.

Mahkeme kararıyla daha önce görevden uzaklaştırılan eski Meclis Başkanı Muhammed Halbsusi'den boşalan koltuk için 4 Sünni vekil yarıştı.

Meclis Başkanlığı yarışı, Salim el-İsavi, Mahmud Meşhedani (eski Meclis Başkanlarından), Talal Zevbayi ve Amir Abdulcebbar arasında gerçekleşti.

İlk turda adaylardan hiçbiri yeterli oy sayısına ulaşamayınca seçim ikinci tura kaldı. İkinci turda en yüksek oyu İsavi alsa da seçilmek için yeterli sayıya erişemedi.

329 sandalyeli Mecliste başkan olabilmek için adayın 166 oy alması gerekiyor.

İkinci tur sonrası Mecliste oylamanın yapıldığı salonda bazı vekiller arasında çıkan kavga üzerine oturum ertelendi.

Irak'ta Yüksek Federal Mahkeme, 11 Kasım 2023'te eski Meclis Başkanı Muhammed el-Halbusi'nin milletvekilliğini düşürme kararı almıştı.

Ülkede 2003 sonrası kurulan siyasi denklem çerçevesinde, Başbakan Şii, Meclis Başkanı Sünni ve Cumhurbaşkanı Kürtlerden seçiliyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Irak Meclisi'nde ikinci turda da yeni başkan seçilemedi - Son Dakika

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