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Irak Meclisinde Başkanlık İçin İkinci Tur Seçim Yapılacak - Son Dakika
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Irak Meclisinde Başkanlık İçin İkinci Tur Seçim Yapılacak

Irak Meclisinde başkanlık için yarışan hiçbir aday yeterli sayıya ulaşamadığı için seçim ikinci tura kaldı. Eski Meclis Başkanı Muhammed Halbusi'nin yerine geçecek yeni isim için yapılan oylamada en yüksek oyu alan Şulan el-Kireyyim yeterli sayıya ulaşamadı. Yapılan oylamada 328 vekilden 314'ü oy kullandı. Meclis Başkanı olabilmek için adayların 166 oy elde etmesi gerekiyor.

Irak Meclisinde Başkanlık İçin İkinci Tur Seçim Yapılacak
13.01.2024 - 20:21,
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Irak Meclisinde başkanlık için yarışan hiçbir aday yeterli sayıya ulaşamadığı için seçim ikinci tura kaldı.

Irak Meclisinde mahkeme kararıyla vekilliği düşürülerek koltuğunu kaybeden eski Meclis Başkanı Muhammed Halbusi'nin yerine geçecek yeni isim için seçim yapıldı.

Halbusi'nin başkanlık ettiği Takaddüm Partisi Milletvekili Şulan el-Kireyyim en yüksek oyu alsa da yeterli sayıya ulaşamadı.

Kireyyim, 152 oy alırken, Sünni siyasetçilerden Hamis Hançer'in başkanı olduğu Siyadi Partisi vekili Salim el-İsavi 97, eski Meclis Başkanı Mahmud Meşhedani 48, Sünni siyasetçilerden Talal Zavbai 1, eski Çalışma Bakanı Amir Abdulcebbar 6 oy alırken, 10 oy da geçersiz sayıldı.

Yapılan oylamada 328 vekilden 314'ü oy kullandı. Meclis Başkanı olabilmek için adayların 166 oy elde etmesi gerekiyor

Irak'ta Yüksek Federal Mahkeme, 14 Kasım 2023'te eski Meclis Başkanı Muhammed el-Halbusi'nin milletvekilliğini düşürme kararı almıştı.

Irak'ta 2003 sonrası siyasi denkleme göre Meclis Başkanı Sünni, Başbakan Şii ve Cumhurbaşkanı Kürtlerden seçiliyor.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Irak Meclisinde Başkanlık İçin İkinci Tur Seçim Yapılacak - Son Dakika
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