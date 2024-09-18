Irak\'ta 24 Terör Hedefi İmha Edildi

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(ANKARA)- Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Hakurk, Gara, Kandil ve Asos bölgelerinde 24 terör hedefinin imha edildiğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), yaptığı yazılı açıklamada Irak'ın kuzeyindeki Hakurk, Gara, Kandil ve Asos bölgelerinde bölücü terör örgütünce kullanılan mağara, sığınak ve depolardan oluşan 24 hedefin hava harekatıyla imha edildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklama şu şekilde:

"Güçlü ve kararlı şekilde terör inlerini yerle bir etmeye devam ediyoruz! PKK/KCK ve diğer terörist unsurları etkisiz hale getirerek Irak kuzeyinden halkımıza ve güvenlik güçlerimize yönelik terör saldırılarını bertaraf etmek ve hudut güvenliğimizi sağlamak maksadıyla Birleşmiş Milletler Anlaşması'nın 51'inci maddesinden doğan meşru müdafaa haklarımız doğrultusunda, Irak'ın kuzeyinde bulunan Hakurk, Gara, Kandil ve Asos bölgelerindeki terörist hedeflerine 18 Eylül 2024 tarihinde hava harekatı icra edilmiş; icra edilen hava harekatıyla Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) tarafından kullanılan ve içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerinde bulunduğu değerlendirilen mağara, sığınak ve depolardan oluşan 24 hedef imha edilmiştir.

İcra edilen bu harekatta, azami oranda yerli ve milli mühimmat kullanılarak çok sayıda terörist etkisiz hale getirilmiştir.Asil milletimizin bağrından çıkan Türk Silahlı Kuvvetleri, geçmişte olduğu gibi bugün de ülkemizin ve milletimizin beka ve güvenliği için terörle mücadeleye son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar azim ve kararlılıkla devam edecektir.Bu harekat sırasında; masum insanların, dost unsurların, tarihi ve kültürel varlıklar ile çevrenin zarar görmemesi için her türlü tedbir alınmıştır."