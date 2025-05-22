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MSB: Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 4 PKK'lı terörist teslim oldu.
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Pençe-Kilit operasyon bölgesinde tespit edilen teröristlere ait mağaralarda çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirilerek kullanılamaz hale getirilmiştir.
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Son 1 haftada hudutlarda 2'si terör örgütü mensubu olmak üzere 146 şahıs yakalanmış, 1 Ocak'tan bugüne kadar sınırlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 2 bin 179 olmuştur.
Son Dakika › Güncel › Irak'ta 4 PKK'lı Teslim Oldu - Son Dakika
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