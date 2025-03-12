Irak'ta Deprem Hakkari'de Hasara Neden Oldu

Irak'ta meydana gelen 4.8 büyüklüğündeki depremde Derecik'te bir evde hasar meydana geldi

HAKKARİ - Irak'ın Erbil kentinde meydana gelen 4.8 büyüklüğündeki deprem Hakkari'nin Derecik ilçesinde bir evde hasar meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı verilerine göre, Türkiye saati ile 21.03'te merkez üssü Irak'ın Erbil kentinde meydana gelen 4.8 büyüklüğünde deprem Hakkari ve ilçelerinde de hissedildi. Deprem, bölgede kısa süreli paniğe yol açarken, Derecik ilçesine bağlı Ortaklar köyü Örencik mezrasında ikamet eden Heci Zeydan Tuğan adlı vatandaşın evinde hasar oluştu. Evin içindeki duvarın yıkılması şans eseri kimse yara almadan kurtuldu. Deprem sonrası yapılan incelemelerde, Tuğan'ın evinde yapısal hasar meydana geldiği tespit edildi. Neyse ki olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı. Bölge sakinleri, deprem sonrası yetkililere bilgi vererek destek talebinde bulundu. Depremden etkilenen vatandaşlar, hasar tespit çalışmalarının bir an önce yapılmasını beklediklerini ifade etti.

Derecik ilçesinde meydana gelen bu deprem, bölgedeki yapıların dayanıklılığı konusundaki endişeleri bir kez daha gündeme getirdi. Yetkililer, deprem sonrası hasar tespit çalışmalarına başlayarak vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak için harekete geçti.