Irak\'ta Sadr Destek Gösterisi

Irak'ta Şii siyasi ve dini lider Mukteda es-Sadr taraftarları, İsrail'in saldırılarını kınayarak İran'a destek gösterisi düzenledi.

Sadr'ın çağrısı üzerine cuma namazı sonrası Bağdat'ın doğusundaki Sadr bölgesinde bir araya gelen destekçiler, ABD ve İsrail karşıtı sloganlar attı.

Irak'ta Şiilerin en büyük dini mercisi Ayetullah Ali es-Sistani de İsrail'in İran'a saldırılarını kınamış; İran'da siyasi ve dini yönetimin hedef alınmasından endişe duyduğunu açıklamıştı.

Irak hükümeti ise İsrail'in İran'a saldırılarında Irak hava sahasını kullanmasını reddettiğini bildirmişti.

İsrail'in İran'a şiddetli saldırılarıyla başlayan çatışma

İsrail, 13 Haziran'da İran'ın çeşitli kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef alan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

İran'da Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda öldü.

İran Sağlık Bakanlığı, 15 Haziran'da yaptığı açıklamada, İsrail'in saldırılarında toplam sivil can kaybının 224, yaralı sayısının da 1277'den fazla olduğunu bildirdi.

İran ordusunun İsrail'e balistik füzelerle yaptığı misillemede 25 kişinin öldüğü, 500'den fazla kişinin yaralandığı aktarıldı.

Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülke İsrail'i kınadı.